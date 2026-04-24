Este domingo 26 de abril, a las 12:30h, la Colección del Museo Ruso acoge la puesta en escena del “El lago de los cisnes”

Es difícil creerlo, pero la primera puesta en escena del famoso ballet “El lago de los cisnes” fue un fracaso. El estreno, celebrado el 4 de marzo de 1877 en el Teatro Bolshói, no tuvo éxito ni entre el público ni entre la crítica.

Dieciocho años después, “El lago de los cisnes” empezó a valorarse desde una perspectiva completamente distinta. Hoy se representa en los escenarios más prestigiosos del mundo. El Bolshói de Moscú, el Teatro Mariinski de San Petersburgo, la Scala de Milán o la Royal Opera House de Londres.

Sin embargo, fue precisamente el Bolshói el que hizo posible que el mundo recibiera esta obra maestra. La primera versión Piotr Ilich Chaikovski lo compuso por encargo del teatro, atraído por un honorario considerable para la época, 800 rublos. Aun siendo un apasionado del ballet, el compositor consideraba que este género era “algo sin una existencia sólida”. Y no sin razón, las producciones desaparecían rápidamente de los escenarios y la música de ballet, en sus inicios, no aspiraba a resistir una crítica seria.

Una vida escénica verdaderamente afortunada le fue otorgada a “El lago de los cisnes” por el célebre Marius Petipa y su asistente Lev Ivanov, quien pasó a la historia sobre todo por la creación de las emblemáticas escenas de los cisnes. De hecho, fue con estas escenas donde comenzó la auténtica vida escénica del ballet. La “escena de los cisnes” de Ivanov se presentó por primera vez en el Teatro Mariinski durante una velada en memoria del compositor fallecido.

El ballet completo (con el primer y tercer acto coreografiados por Petipa y el segundo y cuarto por Ivanov) se representó un año después, en 1895.

El espectáculo tiene entrada gratuita hasta completar el aforo, sin ser necesaria reserva previa.