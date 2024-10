¿Estamos obligados a exhibir la pegatina ambiental en nuestro coche?

La Zona de Bajas Emisiones empezará a funcionar en noviembre en Málaga capital, aunque sin restricciones, puesto que el primer año será de adaptación, sin que se impongan sanciones para acceder a ella. Según los cálculos realizados desde el Área de Movilidad, sole el 12,7% de los vehículos que circulan por la ciudad no cumplirán con los requisitos y, por tanto, tendrán el acceso restringido. El Ayuntamiento estima que un 1% de los vehículos serán sancionados en la capital por entrar en la ZBE sin estar autorizados, una infracción que lleva aparejada una sanción de 200 euros.

En el primer año desde que entre en vigor la ZBE, solo podrán circular los vehículos CERO, ECO, C y B. Carlos Sedano, experto en motor, nos explica este apartado y la distinción de una letra a otra, así como otra cuestión a tener en cuenta como si en el coche de llevarse visible la tarjeta o no. Otra cuestión a tener en cuenta es qué municipios de la provincia, como en el resto del país, pondrán en marcha la normativa. En concreto son nueve los municipios malagueños: Málaga, Marbella, Benalmádena, Mijas, Fuengirola, Estepona, Torremolinos, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria. Por último, por qué no se ha puesto en marcha en Málaga capital en las fechas previstas como así lo han llevado a cabo otros municipios, y cómo va a llevarse a cabo el funcionamiento normativo, son apartados explicados por Sedano.