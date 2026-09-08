El espectáculo ‘Luz y Verso’ de Fundación Unicaja llega a Ronda del 18 al 27 de septiembre

El espectáculo ‘Luz y Verso’ de Fundación Unicaja recala del 18 al 27 de septiembre en la Plaza Teniente Arce de Ronda para ofrecer una experiencia sensorial con proyecciones de obras maestras de la pintura española, música en directo, poesía y ambientación aromática en un gran domo geodésico 360º. Las entradas se pueden conseguir desde hoy a través de la web www.fundacionunicaja.com/luzyverso. Toda la recaudación se destinará a la Asociación Rondeña de Alzhéimer (AROAL), que ofrece apoyo integral a personas con enfermedades neurodegenerativas y sus familias.

‘Luz y Verso’ muestra el legado pictórico español a través de una experiencia contemporánea y accesible, creada para conectar con diferentes generaciones y acercarlo a todos los públicos. Dentro de un domo geodésico el espectador se sitúa en el centro de un recorrido sensorial en el que conviven proyecciones de gran formato de veinte obras maestras del Museo Nacional del Prado, música en directo a cargo de un cuarteto de cuerda, poesía, y una cuidada ambientación aromática. De esta forma, obras como ‘Las Meninas’ de Velázquez, ‘El Caballero de la mano en el pecho’ de El Greco o ‘La Maja desnuda’ de Goya, dialogan con versos de Lope de Vega, Cervantes, Machado o Lorca, y composiciones musicales actuales interpretadas en vivo, generando una experiencia que va más allá de un pase escénico convencional.

El domo tiene un auditorio con capacidad para 100 personas y una disposición interior diseñada para la contemplación total en gradas circulares. ‘Luz y Verso’ permite al espectador acercarse a los detalles de las obras, observar los matices y profundizar en su vínculo con ellas. Todas han sido seleccionadas con el asesoramiento de un equipo de especialistas que han colaborado en el proyecto.

La visita comienza en la zona exterior del recinto, que sirve de introducción al universo de ‘Luz y Verso’ con dos espacios: el taller del artista, una recreación del estudio de un pintor con obras animadas y cuestionarios creativos, y un stand en el que los visitantes pueden conseguir un retrato de época realizado con Inteligencia Artificial e inspirado en el estilo de los grandes maestros.

‘Luz y verso’ se podrá disfrutar en Ronda del 18 al 27 de septiembre en horario de martes a domingo en dos pases a las 18:00 y 20:00 horas, con un pase matinal extra a las 12:00 horas el fin de semana. El último fin de semana los pases serán a las 11:00, 13:00, 18:00 y 20:00 horas (sábado 26), y a las 11:00 y 13:00 horas (domingo 27). Las entradas solidarias se pueden adquirir a un precio de 5 euros en la web luzyverso.com (entrada gratuita para menores de 17 años y mayores de 65 años).