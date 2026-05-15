Enfermeras malagueñas se forman en autoprotección ante situaciones violentas en el entorno sanitario

La sede del Colegio de Enfermería de Málaga acogió el pasado 13 de mayo un curso de autoprotección dirigido a profesionales de enfermería, centrado en ofrecer herramientas y conocimientos para prevenir, gestionar y escapar de situaciones violentas que puedan producirse en el ámbito sanitario.

La formación despertó un gran interés entre los asistentes, que trasladaron durante la jornada su preocupación ante el incremento de agresiones verbales y físicas a profesionales sanitarios y la necesidad de contar con recursos prácticos que ayuden a mejorar su seguridad en el entorno laboral.

Aprender a prevenir y salir de situaciones violentas

El objetivo principal del curso no fue enseñar a enfrentarse físicamente a una agresión, sino dotar a los profesionales de estrategias de prevención, autoprotección y escape ante posibles situaciones de violencia.

Durante la formación se trabajaron aspectos relacionados con la detección precoz de conductas agresivas, la comunicación y la desescalada verbal, así como técnicas orientadas a protegerse y abandonar de forma segura situaciones de riesgo.

Asimismo, se abordaron herramientas específicas para la contención de pacientes agitados en entornos sanitarios, siempre desde un enfoque de seguridad, control emocional y minimización del riesgo tanto para el profesional como para el paciente.

Una preocupación creciente entre los profesionales

A lo largo de la jornada, muchos de los alumnos y alumnas compartieron su inquietud ante el aumento de situaciones conflictivas y agresiones en distintos ámbitos asistenciales.

En este sentido, los asistentes pusieron en valor la importancia de este tipo de formaciones, que no solo aportan conocimientos prácticos, sino también mayor preparación y confianza para actuar ante situaciones complejas.

El curso finalizó con una sesión de relajación y control emocional orientada a trabajar la gestión del estrés y la tensión que pueden generar este tipo de situaciones en la práctica asistencial diaria.

Un docente con experiencia sanitaria y formación en autoprotección

La formación fue impartida por Salvador Rodríguez Sánchez, auxiliar de enfermería con una amplia trayectoria profesional y docente vinculada tanto al ámbito sanitario como a la formación en técnicas de autoprotección, control emocional y bienestar.

Rodríguez cuenta con formación en defensa personal y autoprotección, además de experiencia docente en cursos relacionados con manejo de situaciones de riesgo, relajación, control mental y técnicas de bienestar. Ha impartido formación sobre defensa personal y autoprotección en diferentes puntos de España y posee una extensa trayectoria vinculada también al ámbito de las artes marciales y las técnicas de control y prevención.

Además de su experiencia sanitaria, ha desarrollado durante décadas una intensa actividad formativa relacionada con la gestión emocional, las técnicas de relajación y el bienestar aplicado tanto al ámbito personal como profesional.

Durante toda la jornada insistió en que el objetivo del curso no era enseñar a enfrentarse físicamente a una agresión, sino ofrecer herramientas para detectar situaciones de riesgo, prevenirlas y, en caso necesario, escapar de ellas de la forma más segura posible.

Compromiso con la seguridad de la profesión

Desde el Colegio de Enfermería de Málaga continuamos apostando por acciones formativas que contribuyan a mejorar la seguridad y el bienestar de los profesionales, especialmente ante una problemática tan preocupante como las agresiones en el ámbito sanitario.

Asimismo, recordamos la importancia de denunciar cualquier agresión y de seguir impulsando medidas de prevención y protección que ayuden a garantizar entornos de trabajo más seguros para todos los profesionales sanitarios.