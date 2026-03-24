ECONOMÍA

Edgar Suites impulsa su expansión en España con una segunda compra en Málaga, su tercera operación nacional

Edgar Suites, operador-inversor de origen francés de edificios de aparthoteles premium, continúa su expansión en España con la adquisición de dos inmuebles colindantes, con un total de 2.800m2, a escasos metros del centro histórico de Málaga, calle Mariscal 3 y 5. Esta nueva adquisición refuerza la apuesta de la compañía por el mercado español y supone su tercera operación desde su aterrizaje en el país en abril de 2025.

Isabel Naranjo

Malaga |

Vivienda
Edgar Suites impulsa su expansión en España con una segunda compra en Málaga, su tercera operación nacional | www.ondacero.es

Los dos inmuebles adquiridos, catalogados en el patrimonio urbanístico de la ciudad, serán restaurados y convertidos en un aparthotel de alto estándar, fiel al sello de calidad y diseño de Edgar Suites.

El nuevo establecimiento contará con el equivalente a 84 habitaciones de hotel, que incluirán desde estudios hasta unidades de cuatro dormitorios. El nuevo proyecto está orientado a familias, grupos y empresas que demandan viajar a apartamentos y poder beneficiarse en este caso de superficies mayores.

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