Edgar Suites impulsa su expansión en España con una segunda compra en Málaga, su tercera operación nacional

Los dos inmuebles adquiridos, catalogados en el patrimonio urbanístico de la ciudad, serán restaurados y convertidos en un aparthotel de alto estándar, fiel al sello de calidad y diseño de Edgar Suites.

El nuevo establecimiento contará con el equivalente a 84 habitaciones de hotel, que incluirán desde estudios hasta unidades de cuatro dormitorios. El nuevo proyecto está orientado a familias, grupos y empresas que demandan viajar a apartamentos y poder beneficiarse en este caso de superficies mayores.