Dulceida, Nerea Pérez de las Heras, Judith Tiral, Ptazeta y Carla Flila lideran la nueva avanzadilla del Fulanita Fest 2026

Fulanita Fest Experience 2026 refuerza su identidad como acontecimiento cultural de primer orden con una expansión de su nómina de invitadas que trasciende lo estrictamente musical. A dos semanas de su quinta edición, el festival malagueño confirma la incorporación de figuras clave de la comunicación y el activismo sáfico actual: Dulceida, Nerea Pérez de las Heras, Judith Tiral, Ptazeta y Carla Flila se suman a una propuesta que, del 25 al 31 de mayo, transformará Marenostrum Fuengirola y el Castillo Sohail en un espacio de visibilidad y vanguardia para la comunidad LBT, consolidando la cultura como una herramienta de transformación social y soberanía femenina. La programación arranca el lunes 25 de mayo con la exposición colectiva Let’s Fest!! en la Casa de la Cultura, una muestra dirigida por artistas lesbianas, bisexuales y trans que reivindica la fiesta como memoria política, seguida el miércoles 27 de mayo por la performance "Secretos de alcoba" de Miss Beige, una reflexión cruda sobre el consentimiento en el espacio público.

El pulso sonoro comenzará a subir el jueves 28 de mayo en el Puerto Deportivo con la Muestra de Artistas Andaluzas, donde tres finalistas competirán por un lugar en el Orgullo de Madrid y en la edición 2027 del festival. La jornada del viernes 29 de mayo marcará el inicio de la actividad en el Castillo Sohail, donde a partir de las 17.00 horas se grabará una edición especial del videopodcast "Está el horno para bollos" con Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral. En esta sesión exclusiva para asistentes al festival, cuyo acceso se gestionará mediante reserva tras el envío de códigos el 14 de mayo, participarán Chanel, Violeta, Ptazeta, Dulceida y Carla Flila. Esa misma noche, el Sohail acogerá la Fiesta de Bienvenida con los directos de Aiko y Laura Gallego, y las sesiones de Lunnas DJ, Cori Matius, Mery Martín y Adame.

La jornada central tendrá lugar el sábado 30 de mayo desde las 17.30 horas en el recinto Marenostrum Fuengirola. Bajo el padrinazgo de Aida Domènech, Dulceida, el escenario recibirá a Fangoria, Chanel, Natalia Lacunza, Jennifer Cooke, Violeta, LaGore y Bailaferias. Este encuentro histórico se verá completado por la firma de ejemplares del libro "So Gay For You" a cargo de Leisha Hailey y Katherine Moennig, protagonistas de la serie "The L World". El cierre llegará el domingo 31 de mayo en el Castillo Sohail con la Fiesta Brunch de Clausura, que maridará la Gran Paella Bollera con la música de Maruja Limón, Sofía Cristo, Claudia León, Bailaferias, Mery Martín, Adame y Flashback Djs.

Además del panel de invitadas y artistas, el Fulanita Fest despliega una agenda paralela de actividades deportivas como fútbol, vóley y baloncesto femenino, junto al ciclo de cine LGTBIQA+ y la propuesta de humor de Pitu Aparicio, Premio Pluma de la FELGTBI+, con su monólogo "La bollera perfecta". La propuesta de esta edición se extiende al ámbito convivencial con Fulanita en Familia, un espacio de seguridad en la playa y zonas de juegos destinado a poner en valor la resiliencia y la historia de las familias diversas. Con una asistencia prevista de diez mil personas, esta quinta edición se posiciona como una cita global que integra ocio y activismo en un entorno seguro, situando la práctica artística en el centro de una celebración colectiva que reivindica la libertad de ser, crear y compartir. Las localidades para asistir a la edición de 2026 se encuentran disponibles a través de su página web oficial.