SALUD

El doctor Gonzalo Sanz elegido mejor urólogo privado de Andalucía por Top Doctors

El doctor Gonzalo Sanz, director médico de Clínica Premium Marbella, donde lidera la Unidad de Urología, ha sido reconocido como uno de los 50 mejores médicos de la Medicina Privada en España en 2025, según el ranking elaborado por Top Doctors en la XII edición de sus premios a la excelencia médica.

Isabel Naranjo

Malaga |

Urologo
El doctor Gonzalo Sanz elegido mejor urólogo privado de Andalucía por Top Doctors | www.ondacero.es

Este reconocimiento, resultado de más de 5.000 votaciones realizadas por médicos especialistas de cada área, consolida al doctor Sanz como uno de los cuatro

urólogos de referencia en el ámbito privado a nivel nacional y el único en Andalucía.

Top Doctors es el directorio médico de referencia de la medicina privada a nivel internacional y cuenta con los especialistas más reconocidos de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Cada mes, más de 23.000.000 de usuarios en todo el mundo visitan esta plataforma médica para seleccionar a su especialista.

La inclusión del doctor Gonzalo Sanz en el ranking de los 50 mejores médicos de España avala su trayectoria profesional y académica, así como su compromiso con una urología moderna, con soluciones avanzadas y técnicas de vanguardia para tratar patologías prostáticas, oncológicas y funcionales.

Con más de 25 años de experiencia, el Dr. Sanz es un referente en cáncer de próstata y de vejiga, hiperplasia benigna de próstata, disfunción eréctil y otras patologías urológicas. Combina un enfoque altamente especializado con tecnologías de vanguardia, como la cirugía robótica Da Vinci, Aquabeam, laparoscopia, láser verde y litotricia extracorpórea.

Paralelamente a su labor clínica, el Dr. Sanz mantiene una intensa actividad docente y científica y su trayectoria investigadora ha sido reconocida con múltiples premios.

Si Marbella, gracias al doctor Sanz y su equipo en Clínica Premium, ya era un destino de referencia en urología en España, este “reconocimiento” consolida dicho posicionamiento.

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