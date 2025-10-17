Docline levanta una ronda de inversión de 4,6M€ para seguir construyendo el Hospital Digital del Futuro

Docline, el Hospital Digital de referencia en España, ha cerrado una ronda de financiación de 4,6 millones de euros. La operación ha contado con la participación de Arcano Partners, a través de su fondo Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo, y de CDG Invest Marruecos a través de su fondo 212 Founders, dos socios estratégicos que refuerzan tanto el crecimiento nacional como la expansión internacional de la compañía.

Tecnología para solucionar los problemas del sector salud

Con esta inyección de capital, Docline acelerará el desarrollo tecnológico basado en inteligencia artificial aplicada a la práctica clínica y la operativa del negocio, ampliará su red internacional de partners y consolidará su posicionamiento como referente en salud digital B2B para aseguradoras y grandes corporaciones.

“Esta nueva etapa se va a caracterizar por una gran apuesta de la transformación del Hospital Digital, utilizando la Inteligencia Artificial para resolver retos como las listas de espera y la optimización de costes”, señala Omar Najid, CEO y Co-fundador de Docline. “A día de hoy, Docline es la única compañía del mercado que está ofreciendo citas médicas con especialistas en un máximo de 48h, asegurando la continuidad asistencial y un ahorro de costes entre un 20 y 30% gracias a su modelo operativo end-to-end.

Apostando por la digitalización de la salud desde 2015

Con una red digital formada por más de 6.000 médicos y más de dos millones de pacientes atendidos, Docline se consolida como un referente en salud digital en España. La compañía ha sabido generar una relación de confianza con médicos, aseguradoras y empresas, gracias a su amplia experiencia clínica y a una plataforma tecnológica integral 360º, conectada con 23.000 farmacias en todo el país.

Un indicador particularmente revelador de experiencia del cliente es su Índice de Satisfacción de Usuario, que se sitúa en 87%, reflejando la excelente calidad del servicio y la fidelidad de los usuarios de Docline.

La empresa ya opera en Marruecos prestando servicio a grandes multinacionales para cuidar de sus empleados a través de programas de salud y bienestar. Dentro de sus planes de expansión se encuentra también Latinoamérica, como región estratégica en la que integrarse con las principales aseguradoras.

¿Quién hay detrás de la ronda de inversión?

Arcano Partners ha invertido a través de su vehículo, Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo, cuyo capital procede de manera casi íntegra del programa FEDER “Andalucía ERDF 2021-2027” y de la Junta de Andalucía, destinado a impulsar proyectos y empresas vía equity o deuda hasta 15M€ que inviertan en investigación, desarrollo, innovación y/o digitalización y estén vinculados con Andalucía.

Otro inversor referente es 212 Founders, el brazo de Venture Capital de CDG Invest en Marruecos que invierte en sectores estratégicos para acelerar el crecimiento sostenible, impulsar la digitalización y fortalecer la competitividad del tejido empresarial en el país y la región.

Hasta la fecha, Docline ha levantado cerca de 10 millones de euros y se encuentra en plena fase de crecimiento.