Doce familias empresarias reciben el Premio Familia-Empresa 2026 de la Cátedra BBVA de San Telmo

La empresa familiar, que representa más del 92% del tejido empresarial en España, volvió a situarse en el centro con motivo de la XXIX edición de los Premios Familia-Empresa, organizados por la Cátedra BBVA de Empresa Familiar de San Telmo Business School.

Este modelo empresarial, que constituye la base del sistema productivo español, fue el eje sobre el que se reconoció a doce familias empresarias de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla por su capacidad para sostener proyectos de largo recorrido, generar empleo estable y mantener el arraigo territorial de la actividad económica.

El acto tuvo lugar en la sede de San Telmo Business School en Málaga y reunió a representantes institucionales, académicos y empresariales. Contó con la participación de Macarena Selva, directora académica de la Cátedra BBVA de Empresa Familiar; Ana Cano Pecci, presidenta del Consejo Asesor de la Cátedra; Francisco Javier Jerez Basurco, director territorial Sur de BBVA; Juan Pérez Gálvez, director general de San Telmo; y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados.

En este contexto, los premios adquieren una dimensión que trasciende el reconocimiento individual, al poner el foco en un modelo empresarial que sostiene una parte determinante del empleo, la inversión y la cohesión económica en España.

Tras la apertura del acto por parte de Macarena Selva, intervino Ana Cano Pecci, quien agradeció la labor de las empresas familiares que, "con su trabajo y compromiso contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra tierra". Asimismo, destacó el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y, en particular, el del alcalde, así como al BBVA por el respaldo a la Cátedra.

Tuvo también unas palabras de reconocimiento a quien le ha precedido en la presidencia de esta cátedra, Juan Cano, y señaló, "asumo esta responsabilidad con un profundo respeto a la labor de las empresas familiares, auténtico motor de nuestra economía".

Destacó que las empresas familiares, "han sabido trabajar pensando más allá del corto plazo. Son tiempos de profundos cambios; en este contexto las familias empresarias han demostrado una gran capacidad de adaptación". Cano concluyó afirmando que, "las empresas familiares nos recuerdan que el verdadero éxito no solo se mide por lo que se construye, sino también por lo que se transmite".

A continuación, el director territorial sur hizo alusión a la necesaria sana ambición de desarrollo y crecimiento, que ha llevado a los premiados a querer ser cada día mejores y tener la valentía de innovar incluso cuando no hay aparente necesidad de ello. Un inconformismo que inevitablemente exige hoy según afirmó, dominar tres palancas clave: la internacionalización, la digitalización y la inteligencia artificial. “Desde BBVA os animamos a pisar el acelerador en esta transformación y os queremos acompañar en esa voluntad de llegar más lejos ofreciendo todos los recursos y apoyo que necesitáis para ello”, señaló.

Jerez Basurco destacó, además, la labor que hace San Telmo Business School, dotando a nuestras familias de las herramientas y el apoyo necesario para transitar con éxito el salto generacional.

Se dirigió a los premiados asegurando, “sois en el sentido más literal, el auténtico escudo y el corazón económico de nuestras ciudades y pueblos, y supone por tanto una auténtica responsabilidad para todos su cuidado y su impulso; responsabilidad obviamente en primera persona para la propia empresa familiar, pero también en términos de apoyo e impulso para el resto de agentes sociales, económicos y políticos que formamos parte de este ecosistema”.

Para terminar, citando a Albert Einstein con su frase «El futuro no es una línea recta, sino un campo de posibilidades infinitas, y juntos podemos cultivarlo», les dijo, “estad plenamente seguros de que con cada decisión valiente y con cada valor compartido, vosotros ya estáis cultivando el futuro de las próximas generaciones”.

Seguidamente, la directora académica de la Cátedra presentó a las doce familias y empresas galardonadas, procediéndose a la entrega de los premios, otorgados de forma alterna por Ana Cano Pecci, Francisco de la Torre Prados, Francisco Javier Jerez Basurco y Juan Pérez Gálvez.

Las empresas reconocidas han sido distinguidas por su trayectoria sostenida en el tiempo, su capacidad de adaptación a distintos ciclos económicos y su contribución al desarrollo de sus territorios, consolidando modelos empresariales basados en la continuidad y la gestión responsable.

El acto fue clausurado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, dirigió unas palabras de reconocimiento a cada una de las empresas familiares premiadas, y destacó que todas ellas son, “un ejemplo de empresas innovadoras y con capacidad de competir. Por eso digo que son inspiradoras. ¿Y a quién hay que inspirar? A los jóvenes que pueden ser también empresarios".

"Enhorabuena de corazón; os animo por encima de cualquier dificultad. Estamos en dos regiones, Andalucía, Extremadura y la ciudad de Ceuta —como hemos visto con vuestro ejemplo—, con un presente brillante después de un pasado donde ha habido momentos difíciles". Y añadió, "pero donde el futuro es espléndido si trabajamos todos yendo juntos con una buena coordinación de lo público y lo privado, así como una buena coordinación de los distintos sectores públicos".

El alcalde concluyó su intervención resaltando el valor del capital humano, “es lo más importante que tiene un territorio, sea una nación, sea una región, sea una ciudad, y a ese capital humano debemos dedicar el máximo esfuerzo. Ya que, al final, crea gente como vosotros, vosotras, queridos amigos".

Los Premios Familia-Empresa, promovidos por la Cátedra BBVA de Empresa Familiar de San Telmo Business School, se consolidan tras casi tres décadas como una de las principales iniciativas de referencia en el reconocimiento a la empresa familiar en el sur de España, reforzando la visibilidad de un modelo que constituye la base del tejido productivo español.