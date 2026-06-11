Dermatólogos y oncólogos de Vithas Andalucía explican cómo proteger la piel y reconocer las señales de alarma este verano

El Dr. Ignacio Castaño, jefe del Servicio de Dermatología y Medicina Estética de Vithas Málaga, señala que la piel de los niños es extremadamente vulnerable a los efectos nocivos de la radiación ultravioleta. “Cada quemadura solar en la infancia aumenta significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la edad adulta, incluyendo el melanoma”, advierte. Por ello recomienda inculcar desde edades tempranas el uso de cremas solares de amplio espectro con alto factor de protección, ropa adecuada, sombrero y gafas de sol, así como evitar la exposición en las horas centrales del día.

Por último, el Hospital Vithas Xanit Estepona celebrará el próximo 16 de junio una jornada informativa en la entrada de su edificio de Consultas Externas, donde instalará un stand en el que profesionales sanitarios ofrecerán recomendaciones sobre protección solar y hábitos saludables. Esta iniciativa busca recordar que la exposición solar acumulada es uno de los principales factores de riesgo del cáncer de piel y que, con medidas sencillas, es posible reducir su impacto. Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar exposición prolongada al sol, especialmente en las horas centrales del día y utilizar fotoprotección de amplio espectro cada dos horas; entre otras.