Entrevista con el presidente de la cooperativa

David Sarmiento: "En Trops vendemos salud"

Ingeniero agrónomo de formación, David Sarmiento (52 años) ha desarrollado toda su trayectoria profesional en TROPS, a la que se incorporó hace 26 años. Hasta ahora Director Técnico de nuestra cooperativa, su elección como presidente refleja el reconocimiento, el cariño y la confianza de los socios hacia una figura profundamente ligada al crecimiento, la profesionalización y los valores de la organización.

Isabel Naranjo

Malaga |

La nueva Junta Rectora, presidida por David Sarmiento, está compuesta por un total de 11 miembros e incorpora consejeros representantes de todas las zonas productoras en las que opera TROPS: Málaga, Granada, Cádiz, Portugal y la Comunidad Valenciana. Una composición plural y equilibrada que refuerza la representatividad territorial y el alto nivel técnico y humano del nuevo órgano de gobierno.

La elección por unanimidad y la elevada participación registrada en la Asamblea son una clara muestra del respaldo al proyecto y al liderazgo de David Sarmiento, así como a la línea de trabajo desarrollada en los últimos años.

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