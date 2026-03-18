David Sarmiento: "En Trops vendemos salud"

La nueva Junta Rectora, presidida por David Sarmiento, está compuesta por un total de 11 miembros e incorpora consejeros representantes de todas las zonas productoras en las que opera TROPS: Málaga, Granada, Cádiz, Portugal y la Comunidad Valenciana. Una composición plural y equilibrada que refuerza la representatividad territorial y el alto nivel técnico y humano del nuevo órgano de gobierno.

La elección por unanimidad y la elevada participación registrada en la Asamblea son una clara muestra del respaldo al proyecto y al liderazgo de David Sarmiento, así como a la línea de trabajo desarrollada en los últimos años.