La localidad malagueña repartió 280.000 euros en premios por ocho cupones premiados con 35.000 euros cada un

El cupón de la ONCE reparte 630.000 euros entre Alhaurín el Grande, El Rubio y Villanueva de la Reina

El sorteo de la ONCE dedicado ayer al Día Internacional de las Mujeres Rurales ha repartido 630.000 euros en premios mayores entre las localidades de Alhaurín el Grande (Málaga), El Rubio (Sevilla) y Villanueva de la Reina (Jaén). La localidad más afortunada resultó Alhaurín el Grande con 280.000 euros en premios por ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno que vendió Mercedes López a las puertas de un bar de la localidad malagueña.

Isabel Naranjo

Malaga

Vendedora
Para mañana viernes, 17 de octubre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 68 millones de euros.

