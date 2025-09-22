Culturama da la bienvenida al otoño con una variada programación semanal

También el lunes, en el Salón de Actos de la Sociedad Económica de Amigos del País, tendrá lugar la conferencia 'Entre Tombuctú y Al-Andalus: Presencias e inﬂuencias', del catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada, Rafael J. López-Guzmán.

Esta conferencia forma parte de las jornadas 'El Sahel, ayer y hoy', organizadas por la Diputación de Málaga y la Sociedad Económica de Amigos del País, que complementan la exposición 'El sueño de Tombuctú', de Irene López de Castro. El catedrático López-Guzmán habla en su conferencia sobre cómo Tombuctú aparece para la cultura occidental como un lugar mítico situado al sur del desierto del Sahara. Sin embargo, con relación a la cultura de la Península Ibérica, existen distintos momentos históricos de contacto que pueden concretarse en la presencia poetas, arquitectos, jurisconsulto, diplomáticos de Al-Andalus en la ciudad de Tombuctú y en los territorios de la curva del río Níger. Estas influencias contribuyeron al desarrollo arquitectónico y urbano de Tombuctú, cuyos valores han permitido su inclusión en la lista de patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

El jueves 25 de septiembre a las 19.00 horas, en la sala de conferencias de la Biblioteca Cánovas del Castillo y dentro del ciclo Málaga Eterna, Javier Aranda, secretario general del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga hablará de los vinos de Málaga.

El objetivo de esta conferencia será dar a conocer la diversidad de los Vinos de Málaga y su relación cultural, histórica, patrimonial con la ciudad de Málaga. Está dirigida a todos los públicos y la entrada es libre hasta completar el aforo. Se complementará con una visita guiada al Museo del Vino de Málaga (Plaza de los Viñeros, 1), el sábado 27 de septiembre en dos turnos: 11.00 y 12.30 horas. Esta actividad es para mayores de 18 años y requiere inscripción previa.

El Centro del 27 organiza la mesa redonda ’Cien años después. La deshumanización del arte e ideas sobre la novela. 1925-2025’ el próximo 25 de septiembre a las 19.00 horas. Se trata de una iniciativa conmemorativa organizada por la Fundación Ortega-Marañón en 2025 para celebrar el centenario del influyente ensayo de José Ortega y Gasset, que introdujo el concepto de 'arte nuevo' o vanguardista. El programa busca analizar la recepción y las implicaciones actuales de las teorías de Ortega, explorando la relación entre el arte de vanguardia, la deshumanización, y el futuro de la novela a través de eventos como congresos, exposiciones y mesas redondas. La entrada es libre hasta completar aforo.

‘Llar’, de la compañía de Federico Menini, llega al MVA el 26 de septiembre, a las 20.30 horas, en el marco de los ciclos ‘Escenik’ y ‘Circo a escena’. Las entradas están disponibles a través de mientrada.net.

Ha obtenido el premio al ‘Mejor espectáculo de circo’ y a ‘Mejor artista de circo’ en los Premios IVC 2024 a las Artes Escénicas Valencianas. Se trata de una obra original, única e innovadora para todos los públicos que combina humor, ritmo y depurada técnica de malabares.

El Ateneo de Málaga organiza, en colaboración con Culturama de la Diputación Provincial, el segundo ciclo Escritoras/es Malagueños Actuales. En esta cita, que será el próximo 26 de septiembre, a las 19.30 horas, en la sede del Ateneo (Calle Compañía, 2), se analizará la narrativa del escritor Cristóbal Borrero. La entrada es libre hasta completar aforo.

Actividades en la provincia

El próximo 28 de septiembre, Almogía vuelve a celebrar su tradicional Día de la Almendra, donde visitantes y vecinos podrán volver a disfrutar de la mejor gastronomía local, actividades lúdicas y musicales dirigidas a convertir esta cita en una experiencia inolvidable. La panda de verdiales Raíces de Almogía actuará en la plaza de la Constitución a partir de las 11.00 horas.

Ese mismo día, a partir de las 12.00 horas, Emilio Ortigosa lleva a Humilladero su espectáculo 'Dos tamborileros'. Sin duda la flauta y el tamboril han sido instrumentos utilizados desde hace siglos, aunque su uso más extendido y popular es el acompañamiento musical de los peregrinos que realizan el Camino del Rocío. Hoy en día, se ha hecho popular en cualquier romería, cruces de mayo, alboradas, procesiones, danzas de la provincia de Málaga. Será en la Iglesia Santo Cristo de la Misericordia. La entrada es libre hasta completar aforo.

Exposición 'Naturalezas Entrópicas' en el MVA

La exposición 'Naturalezas Entrópicas' del artista Pablo Mercado se podrá visitar en el Centro Cultural María Victoria Atencia hasta el 14 de noviembre. La muestra reúne esculturas e instalaciones que abordan los procesos de transformación de la memoria y la identidad tras un daño cerebral adquirido (DCA), una condición neurológica que afecta a más de medio millón de personas en España y que continúa siendo una 'epidemia invisible'.

Se realizarán visitas guiadas a la exposición los miércoles a las 18.00 horas los días 24 de septiembre, 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre y 5 y 12 de noviembre. Para acudir es necesario inscribirse, indicando nombre y apellidos, día, número de personas, dirección e-mail y número de teléfono de contacto a través de correo lortiz@malaga.es