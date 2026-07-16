El Cuerpo Consular promueve la cooperación internacional desde 1641 en Málaga

El Cuerpo Consular en Málaga representa, coordina y fortalece la presencia consular en la ciudad, promoviendo la cooperación institucional, económica, cultural y social entre Málaga, España y los países representados. Asimismo, su misión es prestar apoyo a las comunidades extranjeras, favorecer el diálogo entre instituciones y contribuir a la proyección internacional de Málaga como ciudad abierta, mediterránea, solidaria y conectada con el mundo.

La institución está presente en Málaga desde 1641y entre sus funciones mantiene una relación fluida con las instituciones públicas, académicas, económicas y sociales de Málaga, con el fin de impulsar proyectos compartidos y reforzar la presencia consular en la vida de la ciudad.

Entre sus objetivos también se encuentra apoyar a las comunidades extranjeras residentes, visitantes o vinculadas a la provincia, contribuyendo a su orientación, integración y asistencia.