La Costa del Sol se une para adaptar la vivienda del pequeño Nicolás

La Costa del Sol vuelve a demostrar que su tejido empresarial puede ir más allá de su actividad profesional cuando la situación lo requiere. De este modo, un grupo de empresas de la región se ha unido para llevar a cabo la reforma integral y la adaptación de la vivienda de Nicolás, un joven que padece de un tumor cerebral y se encuentra en silla de ruedas y con dependencia total de sus padres las 24 horas del día.

El objetivo del proyecto es transformar su apartamento en un espacio completamente accesible, funcional y adaptado a su nueva realidad; tratando, así, de mejorar la movilidad dentro del hogar, facilitar las rutinas diarias del pequeño y aliviar, en la medida de lo posible, la carga física y emocional de la familia, que comparte su día a día a través de la iniciativa en redes sociales Nicolás Corazón Fuerte.

La propuesta está siendo posible gracias a la implicación coordinada de distintas empresas de Marbella y alrededores: Puya colabora con la aportación de materiales, Tecnoclima se encarga de todas las instalaciones, Muñoz Lanzas Construcciones asume la mano de obra y la albañilería, Arka Gestión en el proceso de construcción, Able Wood proporciona muebles, Nosh Studio Marbella se encarga de la cocina y GC Studio desarrolla el proyecto de diseño, la dirección de obra, la aportación de materiales y la posterior decoración del espacio. Igualmente, Fundación Sierra Blanca Estates colabora en la coordinación de profesionales adicionales que se requieran.

La reforma contempla la eliminación de barreras arquitectónicas, la adaptación integral del baño, la reorganización de los espacios para permitir el giro y tránsito cómodo de la silla de ruedas, así como soluciones técnicas que faciliten el día a día de los cuidadores.

Más allá de la intervención técnica, el proyecto también busca crear un entorno cálido, digno y acogedor para el joven y sus familiares.

La iniciativa nace desde el compromiso social y la convicción de que el diseño y la construcción pueden tener un impacto directo en la calidad de vida de las personas cuando realmente importa, y se prevé que pueda estar finalizada en, aproximadamente, dos meses.