La Costa del Sol ofrece exeriencias para detener el tiempo y celebrar el Día de la Madre

DONDE EL CUERPO SE ACTIVA, LA CALMA LLEGA Y LA MESA LO REÚNE TODO

La experiencia diseñada para el Día de la Madre es un itinerario que combina movimiento, cuidado facial y gastronomía, pensado para reconectar con una misma y con quienes importan. Todo empieza con el movimiento. Una sesión a elegir entre barré y/o paddle mix in, marca el inicio de una jornada que se siente en compañía, donde cada gesto invita a activar, estirar y soltar. El comienzo perfecto de un día que se irá transformando junto a un ritmo pausado, donde el tiempo deja de medirse en horas y empieza a sentirse en sensaciones.

Después, el día se desliza hacia la calma en el spa by Maison Codage. Un espacio donde la luz, las texturas y el silencio envuelven un tratamiento facial personalizado de 45 minutos, diseñado para adaptarse a cada piel convirtiendo el cuidado en un ritual donde poder reconectar con uno mismo.

Para culminar la experiencia, disfruta de la gastronomía en Jara, restaurante liderado por el chef José Carlos García con estrella michelín, la experiencia encuentra su momento más memorable, alrededor de una propuesta donde la cocina mediterránea se expresa con naturalidad y técnica contemporánea. Dos entrantes a compartir, arroz de marisco y postre dan forma a un menú pensado para alargar la sobremesa, dejar que la conversación fluya en un espacio lleno de luz natural y vistas a los jardines mediterráneos.