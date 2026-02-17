"Contigo Alhaurín es más", nueva campaña para fomentar el empadronamiento

El objetivo principal es que el registro de empadronados/as refleje la población real en la localidad, así como favorecer la integración de todas las personas que viven en Alhaurín de la Torre. La campaña, que será informativa y por redes sociales, ha sido presentada por el alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Economía y Hacienda, Organización Administrativa y Smart City, José Manuel de Molina; y varios vecinos de distintas nacionalidades que han realizado un llamamiento a este empadronamiento

De Molina ha afirmado que el Departamento de Padrón ofrece todas las facilidades administrativas en la propia sede del Ayuntamiento y a través de su página web para que estos ciudadanos puedan realizar el trámite de manera sencilla y rápida.

Además de favorecer su integración en la vida social, cultural y deportiva de la localidad, la población real de la localidad se aumentaría considerablemente lo que ayudaría al municipio a obtener más recursos económicos de los que recibe del Gobierno y de la Junta de Andalucía y que en buena medida dependen de los habitantes censados. De esta forma, se lograría también ofrecer más y mejores prestaciones y servicios públicos.

Por ello, el concejal ha aprovechado también para reclamar al Estado que la actualización de los datos del censo municipal se haga con fecha 1 de enero del año corriente y no con un año de retraso como se está haciendo hasta ahora por parte del Instituto Nacional de Estadística.

Hace 18 meses la población total de Alhaurín de la Torre era de 45.000 habitantes censados con una población extranjera de 4.500, lo que suponía el 10 por ciento del total. Actualmente, la población censada es de 47.000 habitantes, con 5.500 personas de otras nacionalidades, lo que refleja una proporción claramente al alza en año y medio, constatando un crecimiento rápido y sostenido de extranjeros con el impacto que eso conlleva en la vida del municipio. La principal comunidad de origen de estos vecinos es Reino Unido, seguido de Italia, Países Bajos, Marruecos y Colombia.

Tanto el concejal como los ciudadanos representantes de distintas nacionalidades han insistido en el llamamiento a empadronarse para que se conviertan en “vecinos plenamente integrados y comprometidos con Alhaurín de la Torre”.

Más noticias: www.alhaurindelatorre.es y www.torrevisiontelevision.es