La construcción en Málaga afianza su crecimiento en el primer trimestre de 2026 con un aumento del 37% en vivienda visada

El sector de la construcción en la provincia de Málaga mantuvo una evolución favorable en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento cercano al 37% en el número de viviendas visadas respecto al mismo periodo del año anterior. Según los datos del Colegio de Arquitectos de Málaga, se ha pasado de 2.337 unidades registradas en los tres primeros meses de 2025 a 3.195 en este inicio de año. Se trata de los mejores registros desde 2017, cuando el sector comenzaba a dejar atrás los efectos de la crisis financiera de 2008 y a iniciar su recuperación, tras varios años con niveles de actividad significativamente más bajos.

Por tipología, se firmaron 187 proyectos de viviendas unifamiliares en régimen libre, lo que representa un total de 372 nuevas unidades. Por municipios, Cártama encabeza la lista con 72 viviendas, seguida de Mijas con 55 unidades y Marbella con 33 viviendas.

En cuanto a las viviendas plurifamiliares, se visaron 77 proyectos de régimen libre que suman 2.683 viviendas. Málaga, Estepona y Mijas lideran esta categoría en número de unidades generadas, con 972, 515 y 389 viviendas, respectivamente.

En relación con la vivienda protegida, se registró un único proyecto de vivienda plurifamiliar en Málaga capital que suma 140 viviendas. Desde el Colegio de Arquitectos recuerdan que las VPO visadas en su sede corresponden a promociones privadas, mientras que las impulsadas directamente por las administraciones públicas siguen sus propios procedimientos y no requieren necesariamente visado colegial.

La decana del Colegio de Arquitectos, Susana Gómez de Lara, advierte que, pese a la evolución positiva del sector, “las cifras actuales siguen siendo insuficientes para responder a la crisis habitacional, ya que los niveles de producción de vivienda plurifamiliar ni van destinado al sector menos favorecido de la población ni alcanzan a aliviar la presión sobre los precios”, y subraya que “es imprescindible un impulso decidido a la vivienda protegida”.

En lo que respecta a viviendas terminadas, en el primer trimestre se completaron un total de 1.815 unidades, lo que supone un incremento del 48% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 1.223 viviendas finalizadas. Ninguna de ellas es de VPO.

De ellas, 608 fueron viviendas unifamiliares, distribuidas en 124 proyectos. Fuengirola destaca de forma significativa con 404 viviendas terminadas, seguida de Marbella con 46 y Málaga con 38 unidades.

En el caso de las viviendas plurifamiliares, se culminaron 1.207 unidades repartidas en 44 proyectos. Estepona y Mijas lideran este ámbito con 241 y 239 viviendas terminadas respectivamente.

Rehabilitación

En materia de rehabilitación, la actividad registrada durante el primer trimestre fue más limitada. En el ámbito de la vivienda unifamiliar se contabilizaron dos proyectos de reforma integral, sin generación de nuevas unidades.

Por su parte, en vivienda plurifamiliar se computó un único proyecto de reforma integral en Fuengirola, que supuso la intervención sobre dos viviendas y la creación de dos nuevas unidades.

La mayor actividad se concentró en las reformas parciales. Durante el primer trimestre se contabilizaron 132 proyectos con la intervención de 146 viviendas unifamiliares, que permitieron la generación de 14 nuevas unidades. En cuanto a la rehabilitación de vivienda plurifamiliar, se registraron 94 proyectos sobre 386 viviendas. Estas actuaciones han propiciado la creación de 96 nuevas unidades, con especial protagonismo de Málaga capital, que concentra 33 de ellas.

En este contexto, Gómez de Lara defiende que “apostar decididamente por la rehabilitación y la mejora de la ciudad ya construida forma parte de la respuesta al problema de la vivienda”.

A su juicio, “no se trata solo de construir más, sino de hacerlo mejor y de intervenir sobre lo existente con criterios de calidad, sostenibilidad y cohesión social”. La responsable de la entidad colegial recalca que “afrontar este reto exige visión a largo plazo, con el acuerdo entre las administraciones, una mayor coordinación institucional y la implicación del sector privado y de los profesionales para lograr soluciones reales y sostenidas en el tiempo”.