El Consejo Andaluz de Enfermería defiende la campaña “Pregunta a tu enfermera” y recuerda que informar y educar en salud forma parte de las competencias enfermeras

Ante las declaraciones realizadas por representantes de organizaciones médicas en relación con la campaña “Pregunta a tu enfermera”, el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) quiere trasladar un mensaje de serenidad, rigor y defensa de las competencias que la legislación vigente reconoce a las enfermeras.

Cada día, en los centros de atención primaria, las enfermeras reciben a los pacientes en las consultas de atención no demorable resolviendo dudas, valorando necesidades de salud y facilitando el acceso a la atención de su salud. Del mismo modo, en los hospitales, desarrollan esta misma función en los servicios de urgencias a través de las consultas de triaje, priorizando la atención según la gravedad y garantizando la seguridad del paciente. De igual manera, ocurre en los servicios de hospitalización, ofreciendo cuidados las 24 horas del día.

Se trata de una práctica implantada desde hace años en el sistema sanitario que ha demostrado mejorar la accesibilidad, optimizar los recursos y asegurar una atención sanitaria segura y de calidad.

Por ello, iniciativas como “Pregunta a tu enfermera” no hacen sino visibilizar una función ya consolidada, basada en competencias propias de la profesión enfermera y orientada a ofrecer una atención más cercana, ágil y eficaz a la ciudadanía, evitando que la población acuda a fuentes no fiables para resolver sus dudas en cuestiones de salud.

El Consejo Andaluz de Enfermería defiende un modelo sanitario colaborativo, donde cada profesional desarrolla plenamente sus competencias en beneficio de los pacientes y del conjunto del sistema.

“Desde el Consejo Andaluz de Enfermería consideramos preocupante que se intente presentar como intrusismo profesional el hecho de que las enfermeras desarrollen funciones que forman parte de sus competencias reconocidas legalmente y que desempeñan diariamente en hospitales, centros de salud, urgencias, consultas, colegios, residencias y domicilios de toda Andalucía”, explica María del Mar García, presidenta de la organización colegial andaluza.

Las enfermeras son profesionales universitarias con formación específica y competencias propias en materia de promoción de la salud, prevención de enfermedades, educación sanitaria, cuidados, seguimiento terapéutico y atención continuada. Así lo recoge la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la normativa estatal

Además, la profesión enfermera cuenta con especialistas, enfermeras de práctica avanzada, alta gestión, investigadoras y doctoras que desarrollan una labor esencial en todos los niveles asistenciales.

Desde el Consejo Andaluz de Enfermería se defiende una sanidad basada en la colaboración y el respeto entre profesiones, no en enfrentamientos corporativos que generan confusión innecesaria entre la población. El sistema sanitario necesita avanzar hacia modelos más coordinados y centrados en las personas, donde cada profesional aporte plenamente el valor de sus competencias y los pacientes sean beneficiados.