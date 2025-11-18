Entrevista con el Rector Daniel Hormigos

Conocemos la oferta formativa de la Universidad Europea de Andalucía

La Universidad Europea de Andalucía en Málaga se asienta sobre una superficie de 27.000 metros cuadrados que integran sostenibilidad, infraestructuras tecnológicas avanzadas y espacios adaptados a modelos de aprendizaje experiencial. El campus alberga ya a más de 550 estudiantes que trabajan en laboratorios de última generación, salas de simulación avanzada y entornos inmersivos orientados a preparar perfiles altamente demandados por el mercado laboral.