Conocemos la oferta formativa de la Universidad Europea de Andalucía
La Universidad Europea de Andalucía en Málaga se asienta sobre una superficie de 27.000 metros cuadrados que integran sostenibilidad, infraestructuras tecnológicas avanzadas y espacios adaptados a modelos de aprendizaje experiencial. El campus alberga ya a más de 550 estudiantes que trabajan en laboratorios de última generación, salas de simulación avanzada y entornos inmersivos orientados a preparar perfiles altamente demandados por el mercado laboral.
Isabel Naranjo
Malaga |
Más información del campus: https://universidadeuropea.com/conocenos/andalucia/