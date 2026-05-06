Este Jueves 7 de Mayo

Conferencia de Augusto Ferrer-Dalmau en el ciclo “De Gálvez 250”

El próximo 4 de julio se cumplirán 250 años de la Independencia de los Estados Unidos, una efeméride de gran proyección internacional. Málaga participa en esta conmemoración desde su propia historia y su vínculo directo con este proceso a través de la figura de Bernardo de Gálvez, nacido en Macharaviaya, cuya actuación fue decisiva en la Guerra de Independencia norteamericana.

Isabel Naranjo

Malaga |

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Conferencia de Augusto Ferrer-Dalmau en el ciclo “De Gálvez 250” | www.ondacero.es

En este contexto, The Hispanic Council, junto al Ayuntamiento y la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía, impulsa el ciclo de conferencias “De Gálvez 250”, una iniciativa cultural que busca dar a conocer el papel de Málaga y de España en la independencia estadounidense y proyectar este legado compartido en el contexto actual.

La tercera sesión del ciclo contará con la participación del pintor Augusto Ferrer-Dalmau, reconocido como uno de los principales referentes de la pintura histórica contemporánea.

Su intervención, a partir de sus propias obras, abordará la representación artística de los grandes episodios de la historia militar española, ofreciendo una perspectiva visual que contribuye a la divulgación del pasado y a una mejor comprensión del legado histórico compartido.

El ciclo “De Gálvez 250” reúne a historiadores, académicos y divulgadores de reconocido prestigio y aspira a consolidar a Málaga como un referente cultural en el marco del 250º aniversario, reforzando su proyección internacional a través de un episodio clave de su historia.

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