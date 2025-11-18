Concluye con éxito "A cuatro manos", la experiencia gastronómica creada por Diego Gallegos junto a Higuerón Resort

‘Queríamos crear una experiencia que reflejara nuestra pasión por el producto y la innovación, llevando la cocina a un nivel diferente’, explicó Diego Gallegos tras la velada. Por su parte, Miguel Ángel Mayor coincidió: ‘Este encuentro fue una oportunidad para compartir creatividad y sorprender al comensal con propuestas únicas’.

La velada fue íntima, exclusiva y con un menú de seis pases que habló por sí solo: técnica, vanguardia y emoción en cada plato. Desde el aguachile de camarones macerado en cerveza hasta la berenjena con crema de piñones y miel de pino, la propuesta fue un diálogo entre dos estilos que se entienden sin palabras.

Como es habitual, la experiencia trascendió el plato: música en directo, ambiente cercano y esa sensación de estar viviendo algo único. ‘A Cuatro Manos’ no es solo una cena, es un encuentro donde la gastronomía se convierte en lenguaje común.

Miguel Ángel Mayor, formado en templos como elBulli, Mugaritz o Quique Dacosta, lleva en Cávala su visión más personal: cocina de mercado, respeto por la temporalidad y una búsqueda constante de equilibrio entre tradición y modernidad.

Con esta última cita, el ciclo consolida su posición en el calendario gastronómico andaluz. A lo largo del año, A Cuatro Manos ha reunido a figuras destacadas como Mauricio Giovanini (Restaurante Messina), Juan Aceituno (Restaurante Dama Juana), Kisko García (Restaurante Choco) o David Olivas (Restaurantes Back y Enea), entre otros, en un formato que celebra la cercanía, la creatividad y la pasión por la cocina. Arara Bistro Bar, en Higuerón Resort, sigue siendo el escenario perfecto: un espacio donde confluyen influencias de España, Brasil y Perú, y donde la alta cocina se vive como una experiencia completa.

Cada edición es irrepetible: dos chefs, una sola noche y un propósito claro —emocionar a través de la cocina. Con este cierre, Higuerón Resort confirma su compromiso con la innovación gastronómica y con crear momentos que se recuerdan mucho después de terminar el último bocado.

