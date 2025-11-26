La compañía tecnológica Scalian Spain afianza su actividad logrando el tercer puesto del ranking “Great Place to Work” en Málaga

Desde que iniciara su andadura en España en 2015, Scalian Spain ha ubicado su actividad principal en las ciudades con liderazgo tecnológico. Málaga se sumaba así a las aperturas de Madrid y Barcelona y, más de una década después, la compañía se posiciona estratégicamente entre los líderes de su sector en la provincia.

En la actualidad, y después de haber ampliado su estructura, con el incremento de su plantilla hasta los ochenta y dos empleados, y con el traslado a su nuevo hub a calle Hilera 14, Scalian se encuentra orgánicamente integrada en el ecosistema empresarial y tecnológico de la capital andaluza.

Su expertise en soluciones de transformación digital (data e IA) en distintos sectores como el de la banca, la salud, y las industrias aeroespacial y ferroviaria, entre otras, le viene permitiendo ofrecer herramientas innovadoras que racionalizan y perfeccionan los procesos productivos.

Este crecimiento, explican desde la empresa que forma parte del grupo internacional francés Scalian Group, se basa en la búsqueda de talento en tres niveles: local, nacional e internacional. Según explica Enrique Ortiz, director del Área de Banca, Finanzas e Inversiones “presentamos un plan integral de reclutamiento, incorporación, formación, contingencia y monitorización para los equipos, con el objetivo de atraer y retener talento, garantizando la continuidad operativa y una aceleración en el crecimiento de la plantilla. De este modo, continúa, “equilibramos la demanda del negocio con la satisfacción y la carrera profesional de los consultores, cumpliendo también los objetivos de calidad, diversidad y cumplimiento”.

A este objetivo se suman las Universidades de Málaga, la Universidad Nacional de Educación a distancia y la Universidad de la Carlos III, que colaboran con Scalian en el crecimiento local. El profesorado, expertos tecnológicos de la empresa, trabajan en el diseño de microcredenciales y bootcamps con el objetivo de que los estudiantes “aprendan herramientas y que trabajen a través de briefs prácticos, rituales de equipo y demostraciones breves”.

La formación continua es un proceso del que se también se benefician los empleados de la consultora y que, junto con la mejora de la experiencia laboral y el compromiso con las personas le han otorgado el tercer puesto en el ranking de Great Place To Work en Málaga, es decir, como uno de los mejores lugares para trabajar.

Los resultados de la encuesta Great Place To Work, se felicita Enrique Ortiz, reflejan el fuerte compromiso de Scalian con el bienestar de sus empleados y la eficacia de sus políticas de Recursos Humanos. “Haber logrado una puntuación global alta en el Índice de Confianza, además de excelentes valoraciones en dimensiones como Compromiso y Gestión, demuestra que la empresa ha alcanzado una cultura de cercanía, confianza y reconocimiento del talento interno”.