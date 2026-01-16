Comares celebra este sábado su Fiesta de San Hilario de Poitiers, que espera reunir a más de 5.000 personas

El calendario de Fiestas de Singularidad Turística Provincial de la Diputación arranca este fin de semana con varias citas en la provincia. Una de ellas será este sábado, 17 de enero, con la celebración de la Fiesta de San Hilario de Poitiers, con la que el municipio de Comares homenajea a su Patrón desde 1442. Organizada por la Junta de Mayordomos de San Hilario de Poitiers con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Comares, la fiesta contará con un amplio programa de actividades culturales y de turismo activo, y espera congregar a más de 5.000 visitantes.