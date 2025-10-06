El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga anuncia los ganadores de la VIII Edición de los Premios de Investigación

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha dado a conocer los trabajos ganadores de la octava edición de los Premios de Investigación, una iniciativa que reconoce la excelencia, la innovación y el compromiso de los profesionales de la enfermería con la mejora continua de los cuidados, la salud y el bienestar de la ciudadanía.

Desde el Colegio, es un orgullo seguir impulsando un certamen que se ha consolidado como una referencia en el ámbito científico enfermero andaluz, fomentando la cultura investigadora entre los profesionales y visibilizando el importante papel que desempeñan en la generación de conocimiento y evidencia científica.

Reconocimiento a la excelencia científica

Los Premios de Investigación del Colegio de Enfermería de Málaga reflejan, año tras año, el compromiso de la institución con el avance del conocimiento, la innovación en cuidados y la mejora de la práctica profesional. En esta octava edición, el jurado ha valorado la originalidad, el rigor metodológico y la relevancia de los trabajos presentados, otorgando los siguientes galardones:

Accésit

Vivencia de la lactancia materna en aquellas mujeres que atravesaron un proceso de duelo perinatal: un estudio cualitativo fenomenológico eidético

Autoras: Cristina Moreno Salvatierra y Cristina Galeote Muñoz

Protocolo de investigación – Categoría mayores de 35 años

Estancia hospitalaria, reingresos y morbimortalidad en pacientes menores de 70 años con escaso soporte social ingresados en dos unidades hospitalarias

Autor: José Miguel Aguilar Tejada

Protocolo de investigación – Categoría menores de 35 años

Administración de tratamientos subcutáneos en pacientes con cáncer y la influencia en su calidad de vida

Autora: Andrea Gutiérrez Ruiz

Proyecto de investigación – Categoría mayores de 35 años

Valoración de la percepción de autocuidado de los jóvenes andaluces

Autor: Antonio Rodríguez Martínez

Proyecto de investigación – Categoría menores de 35 años

Vivencias sobre sexualidad en mujeres mastectomizadas supervivientes de cáncer de mama: un estudio cualitativo

Autora: Clara Jiménez Palacios

“La investigación es la base del progreso de la profesión”

El presidente del Colegio, José Miguel Carrasco, ha destacado la importancia de estos premios como una herramienta clave para visibilizar el trabajo investigador que realizan las enfermeras y enfermeros de la provincia, “La investigación es el motor que impulsa el progreso de nuestra profesión. Nos permite avanzar en el conocimiento, mejorar la calidad de los cuidados y ofrecer respuestas más efectivas a las necesidades de los pacientes y de la sociedad”, ha señalado.

Carrasco ha subrayado, además, que la calidad y diversidad de los trabajos presentados reflejan el alto nivel científico de los profesionales malagueños. “Cada año comprobamos cómo aumenta el número de proyectos con un gran rigor metodológico y un fuerte compromiso con la mejora de la práctica enfermera. Esto demuestra que en Andalucía tenemos una enfermería con talento, con vocación investigadora y con una clara orientación hacia la excelencia.”

Desde su creación, los Premios de Investigación del Colegio de Enfermería de Málaga han servido de impulso a numerosos proyectos que hoy forman parte de la evidencia científica en diferentes ámbitos del cuidado. “Estos premios son un estímulo para seguir investigando y compartiendo conocimiento. Nuestro objetivo como Colegio es acompañar y apoyar a nuestros colegiados en ese camino”, ha añadido Carrasco.

El presidente ha insistido también en que la investigación no es un ámbito reservado a unos pocos, sino una responsabilidad compartida por todos los profesionales: “Cada enfermera y cada enfermero, desde su ámbito asistencial, docente o gestor, puede contribuir con su experiencia a generar conocimiento. Promover esa cultura de investigación es una prioridad para nuestro Colegio.”

La ceremonia de entrega de los VIII Premios de Investigación se celebrará el próximo mes de noviembre, en un acto que reunirá a los autores galardonados, representantes académicos y miembros de la comunidad sanitaria.