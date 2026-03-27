El Club de Voluntarios Fundación Unicaja participa en más de 1.200 acciones solidarias en Andalucía

El Club de Voluntarios Fundación Unicaja continúa consolidándose como una red sólida y comprometida con el desarrollo social y comunitario en Andalucía. Desde marzo de 2025 el casi medio millar de personas que forma parte del Club de Voluntarios ha participado en más de 1.200 actividades en colaboración con más de 70 instituciones y entidades de nuestra comunidad. En total, se han realizado cerca de 4.400 horas de voluntariado en los diferentes proyectos sociales, medioambientales, deportivos, educativos, sanitarios y culturales que promueve y respalda la Fundación Unicaja en la región.

La Fundación Unicaja ha reconocido la labor y trayectoria de sus voluntarios en un encuentro celebrado en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga que ha contado con la participación del director de cine, actor, cantante y deportista Juan Manuel Montilla ‘El Langui. El director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones, y el responsable de Deportes, Medio Ambiente, Tiempo Libre y Voluntariado de la Fundación Unicaja, Manuel Dorado, han hecho entrega de estos reconocimientos que persiguen poner en valor su participación y compromiso con la mejora de la sociedad.

Así, la Fundación Unicaja ha entregado reconocimientos a la participación destacada de los voluntarios Juan Félix Guerra Ruíz, Adrián López de Arroyabe Díez y Natalia Aparicio Portillo por su implicación, compromiso y generosidad demostrados a lo largo del año en las distintas iniciativas del Club de Voluntarios, contribuyendo con su tiempo y esfuerzo a mejorar la vida de muchas personas.

Además, se ha reconocido la trayectoria como voluntariado a Francisco Vázquez Bravo, Jaime García Portales y María José Miguel, galardones concedidos por sus trayectorias ejemplares de compromiso solidario, dedicación y servicio a los demás en línea con los valores y filosofía del Club de Voluntarios.

Con motivo de este encuentro, Juan Manuel Montilla ‘El Langui’ ha ofrecido a los voluntarios asistentes una charla en la que ha repasado su trayectoria vital. El director de cine, actor, cantante y deportista es un ejemplo de superación y de valentía a la hora de afrontar la discapacidad y se ha convertido en un referente en la reivindicación de la inclusión, visibilidad y convivencia con la discapacidad en nuestra sociedad.

Un espacio donde conectar y dejar huella en la sociedad

El Club de Voluntarios de la Fundación Unicaja, fundado en el año 2018, brinda la oportunidad de contribuir de manera significativa al bienestar de la sociedad y a causas relevantes. El Club persigue promover la participación activa de la comunidad en proyectos que generen un impacto positivo en la sociedad y fomenten una cultura de la solidaridad y la colaboración.

Desde 2025, el Club de Voluntarios cuenta con una aplicación móvil que centraliza la gestión y participación en sus actividades. La nueva herramienta, disponible para la descarga en dispositivos a través de Google Play Store y Apple Store, permite registrarse como voluntario e involucrarse en los diferentes proyectos sociales, medioambientales, deportivos, educativos, sanitarios y culturales que promueve la Fundación Unicaja en colaboración con instituciones y entidades de toda Andalucía.

La solidaridad, la cooperación, el compromiso con las personas y con el entorno forman parte de la filosofía del Club de Voluntarios, dentro de su compromiso con el fomento de la conciencia social y la empatía hacia quienes más lo necesitan. El programa de voluntariado de la Fundación Unicaja promueve actividades destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad en general, y a proteger y conservar el entorno en las seis áreas de actuación en las que trabaja: social, ambiental, sanitario, deportivo, educativo y cultural.