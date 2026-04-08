El Club Oratoria Málaga convoca la II Jornada "Avanza y Comunica" este viernes 10 en la Térmica

Conversaciones con Juan Manuel García “Pincho”
15,00 €
El lenguaje no verbal no consciente, en directo.
El próximo 10 de abril tienes la oportunidad de vivir algo poco habitual:
no una charla… sino una experiencia en vivo sobre comunicación y comportamiento humano.
Un encuentro cercano con Juan Manuel García “Pincho”, donde no solo escucharás…
sino que verás, participarás y entenderás lo que ocurre cuando comunicamos más allá de las palabras.
Qué va a pasar
Durante esta experiencia vivirás:
Grabación de un podcast en directo
Conversación profunda sobre comunicación y comportamiento humano
Análisis en vivo de intervenciones (con feedback directo de Pincho)
Participación del público
Turno de preguntas
Sorteos y dinámicas sorpresa
Posibilidad de interacción cercana con el ponente
Presentación del libro por el autor
Firma de ejemplares
Interacción con el público
Actuación de teatro gestual (mimos)
Momentos experienciales dentro de la sala
Photocall y sorpresas
Sorteos durante el evento
Música en directo (violín y violonchelo) durante la firma (un cierre cuidado, emocional y diferente).