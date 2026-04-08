El Club Oratoria Málaga convoca la II Jornada "Avanza y Comunica" este viernes 10 en la Térmica

Conversaciones con Juan Manuel García “Pincho”

15,00 €

El lenguaje no verbal no consciente, en directo.

El próximo 10 de abril tienes la oportunidad de vivir algo poco habitual:

no una charla… sino una experiencia en vivo sobre comunicación y comportamiento humano.

Un encuentro cercano con Juan Manuel García “Pincho”, donde no solo escucharás…

sino que verás, participarás y entenderás lo que ocurre cuando comunicamos más allá de las palabras.

Qué va a pasar

Durante esta experiencia vivirás:

Grabación de un podcast en directo

Conversación profunda sobre comunicación y comportamiento humano

Análisis en vivo de intervenciones (con feedback directo de Pincho)

Participación del público

Turno de preguntas

Sorteos y dinámicas sorpresa

Posibilidad de interacción cercana con el ponente

Presentación del libro por el autor

Firma de ejemplares

Interacción con el público

Actuación de teatro gestual (mimos)

Momentos experienciales dentro de la sala

Photocall y sorpresas

Sorteos durante el evento

Música en directo (violín y violonchelo) durante la firma (un cierre cuidado, emocional y diferente).