El club de directivos de Málaga TechPark Execs premia a OPPLUS por su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el impacto local

El club de directivos de Málaga TechPark Execs ha celebrado su primer encuentro trimestral del año, marcando una ambiciosa hoja de ruta centrada en la formación de vanguardia, la sostenibilidad y el fortalecimiento del ecosistema tecnológico. La reunión, celebrada en las instalaciones de Accenture en Málaga TechPark, ha estado presidida por Antonio Gómez Guillamón, CEO de AERTEC, quien ha dado la bienvenida a los asistentes subrayando el papel del club como motor de cooperación entre el parque y la sociedad.

Asimismo, uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la entrega del Premio Málaga TechPark Execs 2025 a la empresa OPPLUS. El galardón fue recogido por Ricardo Jurado, quien recientemente ha asumido la dirección general de la compañía como CEO. Con esta distinción se reconoce el compromiso de OPPLUS con la innovación, la sostenibilidad y el impacto local, destacando su capacidad para integrar procesos de innovación y criterios de sostenibilidad en su modelo de negocio. El premio subraya además el peso de la firma en el tejido empresarial malagueño y su participación activa en iniciativas de carácter social y solidario.

Por otro lado, el club dio la bienvenida a dos nuevas incorporaciones: UTAMED y la Universidad Europea de la mano de sus respectivos rectores Juan de Dios Jiménez y Daniel Hormigos.

Impulso al talento

Por ámbitos, en torno al talento, Nuria Iglesias de Accenture ha presentado una agenda repleta de colaboraciones académicas que incluyen visitas a la UAX y reuniones de trabajo para el proyecto TalentLab. Esta estrategia se refuerza con las alianzas ya establecidas con UTAMED y la Universidad Europea, además de la consolidación de la oficina UMA Inntech bajo la dirección de Javier López, la cual sigue impulsando el catálogo de capacidades de investigación en Inteligencia Artificial.

De forma complementaria, el área de Liderazgo Femenino, coordinada por Sofía Schneider de Oracle, ha iniciado la segunda edición de su programa de mentoring y continúa ampliando su visibilidad en medios de comunicación regionales y colaborando con entidades sociales de calado.

Sostenibilidad y movilidad

La sostenibilidad y la movilidad inteligente también han ocupado un lugar destacado en el orden del día. En este sentido, Pedro Luque de TDK, ha informado sobre jornadas técnicas sobre huella de carbono y eficiencia energética para el presente ejercicio.

En cuanto a la movilidad compartida, Manuel Illanes del grupo Top Digital ha informado de que la aplicación Málaga TechPark Conecta, para compartir vehículo en el parque, cuenta ya con 500 usuarios y 119 empresas adheridas, anunciando asimismo la futura reserva de plazas de aparcamiento para incentivar su uso entre los profesionales del parque.

Este compromiso social se ha visto reflejado también en el éxito de la carrera contra el cáncer celebrada el pasado 25 en enero, que logró reunir a 2.000 participantes y recaudar más de 12.600 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga.

Por último, y con proyección sobre el futuro del ecosistema, Manuel Hernández de Más Orange ha detallado las próximas visitas a empresas líderes como Indra o Keysight, además de una jornada de puertas abiertas prevista para mayo.

Por su parte, Roberto Medina ha profundizado en la iniciativa Nucleø, el Polo de Innovación en Semiconductores que operará en Málaga TechPark como un espacio estratégico para la incubación de startups de hardware y la transferencia de conocimiento especializado.

Finalmente, el club ha dado la bienvenida a los rectores de UTAMED y la Universidad Europea, Juan de Dios Jiménez y Daniel Hormigos, como nuevos miembros, junto a nuevos representantes de Mercedes-Benz Tech Spain, Jorge León, y Denso Ten, Alfonso González, consolidando así el crecimiento y la diversidad de este colectivo empresarial.