CONFERENCIAS

El ciclo ‘Reflexiones Constructivas de la Arquitectura Técnica’ pone el foco en la gestión y protección del patrimonio histórico

El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga ha organizado la tercera jornada del Ciclo de Conferencias “Reflexiones Constructivas de la Arquitectura Técnica”, que tendrá lugar el día 12 de junio de 2026, viernes, a las 11:00h, en el salón de actos de la sede colegial de Málaga, y que en esta ocasión pondrá el foco en la gestión y conservación del patrimonio histórico arquitectónico.

Isabel Naranjo

Malaga |

El patrimonio arquitectónico constituye un recurso cultural, social y económico de primer orden, cuya conservación plantea hoy importantes desafíos. La creciente presión turística, la complejidad normativa, la necesidad de adaptación a nuevos usos y la progresiva pérdida de los oficios tradicionales configuran un escenario en el que la intervención sobre lo construido exige una reflexión profunda y multidisciplinar.

En este contexto, la tercera jornada del ciclo Reflexiones Constructivas de la Arquitectura Técnica propone generar un espacio de encuentro entre distintos agentes implicados en la protección, gestión e intervención del patrimonio: desde la Administración Pública hasta los técnicos especializados, pasando por los profesionales del oficio tradicional.

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