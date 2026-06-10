El ciclo ‘Reflexiones Constructivas de la Arquitectura Técnica’ pone el foco en la gestión y protección del patrimonio histórico

El patrimonio arquitectónico constituye un recurso cultural, social y económico de primer orden, cuya conservación plantea hoy importantes desafíos. La creciente presión turística, la complejidad normativa, la necesidad de adaptación a nuevos usos y la progresiva pérdida de los oficios tradicionales configuran un escenario en el que la intervención sobre lo construido exige una reflexión profunda y multidisciplinar.

En este contexto, la tercera jornada del ciclo Reflexiones Constructivas de la Arquitectura Técnica propone generar un espacio de encuentro entre distintos agentes implicados en la protección, gestión e intervención del patrimonio: desde la Administración Pública hasta los técnicos especializados, pasando por los profesionales del oficio tradicional.