Colaboración

El Centro Tecnológico Eurecat firma un convenio de colaboración como socio industrial con la Universidad Europea de Andalucía

Eurecat será clave para impulsar la innovación tecnológica y la formación práctica dentro de la institución educativa

Redacción

Málaga |

El Centro Tecnológico Eurecat firma un convenio de colaboración como socio industrial con la Universidad Europea de Andalucía
El Centro Tecnológico Eurecat firma un convenio de colaboración como socio industrial con la Universidad Europea de Andalucía | Universidad Europea de Andalucía

Eurecat —uno de los principales centros tecnológicos de referencia en investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación— ha firmado un convenio de colaboración como socio industrial con la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnología de la Universidad Europea de Andalucía.

El acuerdo establece a Eurecat como socio industrial vinculado al laboratorio Tech Factory, un espacio orientado a la innovación aplicada, el prototipado y el desarrollo de soluciones tecnológicas, idóneo para el desarrollo de proyectos vinculados a la transformación digital, el Big Data, la inteligencia artificial, la computación en la nube, la automatización y la integración de sistemas, así como para la realización de actividades formativas relacionadas con el desarrollo de software, la arquitectura de sistemas y las metodologías ágiles.

A través de este convenio, ambas entidades se comprometen a colaborar en el diseño de iniciativas formativas vinculadas al laboratorio Tech Factory, lo que permitirá, entre otros aspectos, la cesión de equipamiento, el diseño de actividades formativas especializadas o la organización de retos y proyectos dirigidos a estudiantes.

Para el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnología de la Universidad Europea, Ignacio de la Vega, “el acuerdo responde a nuestro compromiso por alinear la formación de nuestros estudiantes con las necesidades reales del tejido productivo”. Además, apunta “favorece una experiencia académica conectada con la práctica profesional y la innovación, sello de identidad de nuestra institución”.

De acuerdo con el director general de Eurecat, Xavier López, “la formación es una palanca fundamental para la competitividad empresarial y la transformación industrial y social en un contexto global de cambios acelerados”.

“La propuesta de valor de Eurecat está basada en la convergencia tecnológica, la multisectorialidad, las alianzas con los agentes del ecosistema y la proximidad al tejido empresarial y tiene a la innovación tecnológica y la formación práctica como elementos clave”, subraya Xavier López.

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