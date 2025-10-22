La catedrática de Biología Celular de la UMA, Antonia Gutiérrez, distinguida con uno de los galardones MUY CIENTÍFICAS

-La catedrática de Biología Celular de la Universidad de Málaga Antonia Gutiérrez ha sido distinguida con uno de los galardones MUY CIENTÍFICAS, que reconocen a mujeres investigadoras de Andalucía, en la segunda edición de estos premios, que se ha celebrado este fin de semana en la capital, en el marco del Málaga Science Fest de la revista Muy Interesante.

Antonia Gutiérrez es la actual presidenta electa de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC) y también es investigadora principal del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED) y del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA-Plataforma Bionand).

La segunda entrega de los Premios Mujeres Científicas en Andalucía busca “visibilizar el papel de las investigadoras que están transformando el presente y abriendo caminos al futuro”. En concreto, la catedrática de la UMA ha recibido el premio MUY CIENTÍFICAS en el área de Neurociencias.

-Un nuevo estudio multidisciplinar liderado por el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), en el que también participa la Universidad de Málaga, presenta un nuevo paradigma del papel de la carroña en la subsistencia de las poblaciones humanas a lo largo de su evolución.

El trabajo, que acaba de publicarse en la revista Journal of Human Evolution, revela el modo en que “comer carroña nos hizo humanos”, demostrando su importancia como estrategia eficiente de subsistencia complementaria a la caza y la recolección.

Se trata de un trabajo de síntesis multidisciplinar en el que paleontólogos, arqueólogos y ecólogos de distintas universidades entre ellas la UMA, han revisado las ventajas e inconvenientes del consumo de carroña para un homínido. Así, por parte de la UMA, el investigador autor de este trabajo es el catedrático de Paleontología del Departamento de Ecología y Geología de la Facultad de Ciencias Paul Palmqvist.

-UMA Racing Team triunfa en la VIII edición de la competición internacional de MotoStudent. El equipo malagueño universitario de motos de competición vuelve a casa con dos trofeos, uno al mejor proyecto de innovación, y otro al tercer puesto en la suma de pruebas dinámicas junto a la carrera final. De este modo, el equipo se corona como subcampeón del mundo y se convierte en el mejor de España.

Estos últimos días han sido el broche final a dos años de trabajo, puesto que UMA Racing Team ha competido una vez más en la categoría Electric en el campeonato universitario de MotoStudent que ha tenido lugar del 15 al 19 de octubre en Aragón. El equipo se ha enfrentado contra más de 40 rivales de 19 países y ha lucido sus colores con una moto competitiva y un trabajo diario admirable en su box del circuito de MotorLand con el objetivo de obtener la máxima puntuación en todas las pruebas.