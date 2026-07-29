Carlos Bautista, delegado territorial de Salud y Consumo en Málaga, indica cómo protegerse del sol durante la cuarta ola de calor

Coincidiendo con la entrada en la cuarta ola de calor del verano, el delegado territorial de Salud y Consumo en Málaga, Carlos Bautista, ha recordado la importancia de protegerse frente a la radiación ultravioleta y ha insistido en que tomar el sol y cuidar la piel son dos acciones perfectamente compatibles.

Durante la presentación de la campaña ‘Sol y piel sana no son incompatibles’, impulsada por la Junta de Andalucía y la Asociación Española Contra el Cáncer, Bautista ha explicado que la protección solar no debe limitarse a los meses de verano, sino formar parte de los hábitos cotidianos durante todo el año, especialmente en una comunidad como Andalucía, donde la exposición al sol es constante.

El delegado ha recomendado utilizar protección solar, cubrir la piel con ropa adecuada, gorras o sombreros y prestar especial atención a los niños, las personas mayores y los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre. Asimismo, ha recordado la importancia de revisar periódicamente la piel y acudir al médico ante cualquier cambio en lunares o manchas.

La campaña también pone el foco en la prevención y la detección precoz del cáncer de piel. En Málaga se diagnostican alrededor de 600 casos al año y, en Andalucía, la prevalencia alcanza los 34,39 casos por cada 10.000 habitantes, unas cifras que refuerzan la necesidad de mantener hábitos saludables de protección frente al sol.