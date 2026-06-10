La X Caravana Solidaria volverá a recorrer Málaga para llevar sonrisas a niños hospitalizados

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga volverá a citarse con la solidaridad. El Ayuntamiento de Málaga ha acogido hoy la presentación oficial de la X Caravana Solidaria, una iniciativa promovida por el MAM, que volverá a reunir a aficionados del motor, entidades colaboradoras, empresas y ciudadanía con un objetivo común: recaudar fondos para la asociación ‘Superhéroes, Un Niño Una Sonrisa’.

El acto ha contado con la presencia de la concejala del Área de Cultura y Patrimonio Histórico en el Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda; las codirectoras del Museo del Automóvil y la Moda, Elvira Carrera y Mar González; y el presidente de la asociación, Sergio Muñoz, quienes han dado a conocer los detalles de esta décima edición, que se celebrará el próximo sábado 13 de junio en la plaza de Tabacalera, y que volverá a convertir la solidaridad en el motor de una jornada festiva abierta a toda la ciudadanía.

Para la titular del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, “el Museo del Automóvil y la Moda cumple una década con esta tradicional Caravana Solidaria y es una cita que en Málaga ya la conocemos y que, en esta ocasión, la recaudación va destinada a la asociación ‘Superhéroes. Un Niño, Una Sonrisa’. Desde el Área de Cultura nos encanta hablar de este tipo de eventos solidarios porque son los que nos hacen crecer y seguir en primera línea, no sólo en la ciudad, sino también a nivel nacional e internacional”. La concejala ha añadido, además, que estos proyectos solidarios “nos hace ser mejor ciudad. Este sábado tenemos un plan no sólo divertido sino también muy disfrutada”.

Una cita ineludible con la solidaridad

La Caravana Solidaria se ha consolidado a lo largo de los años como una de las acciones de carácter social más destacadas impulsadas por el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. A lo largo de sus nueve ediciones anteriores, la iniciativa ha colaborado con diferentes entidades sociales de la provincia y también con asociaciones internacionales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables y reforzando el compromiso del museo con la transformación social y el bienestar de la comunidad.

En esta ocasión, los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la ‘asociación Superhéroes, Un Niño Una Sonrisa’, una entidad sin ánimo de lucro formada por voluntarios que realizan visitas periódicas a menores hospitalizados, principalmente en el hospital Materno Infantil de Málaga, así como a niños que, por sus circunstancias médicas, reciben atención en sus domicilios.

A través de estas visitas, los voluntarios caracterizados como personajes infantiles y superhéroes contribuyen a generar momentos de ilusión, diversión y desconexión para los menores y sus familias durante procesos de enfermedad y hospitalización. La recaudación obtenida permitirá sufragar gastos de desplazamiento, adquisición y mantenimiento de vestuario, compra de juguetes y materiales, así como otros recursos necesarios para el desarrollo de su labor social.

Durante la presentación, la codirectora del MAM, Elvira Carrera, ha destacado “la importancia de seguir impulsando proyectos que fomenten la participación ciudadana y la colaboración entre instituciones, tejido empresarial y entidades sociales, poniendo de manifiesto que pequeñas contribuciones pueden generar un gran impacto en la vida de quienes más lo necesitan”.

La jornada solidaria contará, además de la tradicional caravana de vehículos clásicos, con actividades para toda la familia, entre las que se incluyen rifas solidarias, juegos infantiles, actuaciones musicales y servicio de restauración. Todo ello con el objetivo de crear un espacio de convivencia y sensibilización en torno a una causa solidaria.

Una rifa solidaria con más de 150 premios

Uno de los grandes atractivos de esta décima edición será la rifa solidaria, en la que los asistentes podrán optar a más de 150 premios donados por empresas, entidades y colaboradores que han querido sumarse a la iniciativa. Por un donativo de 5 euros por papeleta, los participantes podrán ganar experiencias de ocio, entradas para parques temáticos y acuáticos, comidas y cenas en restaurantes, estancias hoteleras, tratamientos de bienestar y numerosos regalos más.

La totalidad de lo recaudado mediante la venta de papeletas también se destinará a la asociación ‘Superhéroes, Un Niño Una Sonrisa’, contribuyendo a financiar las visitas hospitalarias y las actividades que la entidad desarrolla para llevar ilusión, alegría y acompañamiento a niños hospitalizados y a sus familias.

Elvira Carrera ha querido agradecer “la implicación de las empresas colaboradoras, cuya generosidad ha permitido reunir un amplio catálogo de premios y convertir esta rifa en una de las principales acciones solidarias de la jornada”. También han animado a la ciudadanía malagueña a sumarse a esta décima edición y contribuir a que la labor de ‘Superhéroes, Un Niño Una Sonrisa’ pueda seguir llegando a más niños y familias que atraviesan momentos especialmente difíciles.

Esta décima edición de la Caravana Solidaria volverá a tener lugar un sábado por la tarde, concretamente a partir de las 18:00 horas, cuando la caravana formada por decenas de coches clásicos recorran las calles de la capital malagueña para anunciar el inicio de esta décima cita benéfica e invitar a todos los malagueños y malagueñas a este encuentro tan solidario organizado por el MAM. Con este pistoletazo de salida, a partir de las 18:30 horas, la plaza de Tabacalera se engalanará para acoger este evento pensado para toda la familia para que, tanto pequeños como mayores, disfruten de las diferentes actividades, espectáculos y actuaciones que la organización del espacio museístico tiene preparadas junto al servicio de barra y comida, así como la tradicional rifa solidaria. Todo ello gracias a la colaboración de empresas y entidades, ya no sólo malagueñas, sino también de Andalucía y resto de España, que, en esta edición, han querido sumarse a esta causa social.

Apertura extraordinaria del MAM

Por ello, el Museo colaborará con el proyecto de ‘Superhéroes. Un Niño, Una Sonrisa’ con la apertura de sus puertas en el horario de la Caravana Solidaria (concretamente de 19 a 23 horas). En esta apertura extraordinaria, el Museo fijará el precio de la entrada a 5 euros, destinando íntegramente a la asociación toda la recaudación que consiga en este tramo horario con dichas entradas.

Programa de la Caravana Solidaria

Esta IX Caravana Solidaria tendrá lugar el próximo sábado 14 de junio a partir de las 18:00 horas, con la salida de la Caravana Solidaria encabezada por el emblemático Cadillac ElDorado ‘Pink’ que forma parte de la colección del MAM y al que seguirán diferentes coches clásicos gracias a la colaboración de los clubes que se unen en cada edición (Club Amigos Seat 124 y 1420, Club Clásicos Renault de Andalucía, Club Seat 600, Club Vehículos Clásicos Al-Ándalus, Club Automóviles de Época Málaga, Club Clásicos Brother's Classic Blue). El recorrido se adentrará por las calles de Málaga con el siguiente itinerario: Avenida Sor Teresa Prat, calle Princesa, paseo marítimo Antonio Machado, avenida Manuel Agustín Heredia, plaza de La Marina, paseo del Parque, glorieta General Torrijos, y regreso al Museo del Automóvil y la Moda de Málaga.