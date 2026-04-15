Cancelados los espectáculos Fordlandia y Lost Letters en el Festival Internacional de Danza TIP TOE

El Festival Internacional de Danza TIP TOE informa de la cancelación de los espectáculos Fordlandia y Lost Letters, previstos para los días 18 y 19 de abril en el Teatro del Soho CaixaBank.

La artista Lucía Lacarra ha sufrido una lesión durante un ensayo en escenario, que le impide bailar las próximas semanas por prescripción médica. El Teatro del Soho CaixaBank reprogramará ambos espectáculos en cuanto lo permita la recuperación de la bailarina y el calendario de programación. A pesar de esta cancelación, el festival TIP TOE mantiene sus actividades. Mañana jueves se celebrará la entrega de un reconocimiento especial al prestigioso bailarín Julio Bocca, figura internacional de la danza, con el Premio LUX DUCTOR por su gran trayectoria. Reconocimiento que entregará Antonio Banderas en el escenario del Teatro del Soho CaixaBank a las 19:00 horas.

La organización del Festival Internacional de Danza TIP TOE agradece la comprensión del público y reafirma su compromiso con la calidad artística y el impulso de la danza a nivel nacional e internacional. El importe de las entradas será reembolsado íntegramente de forma automática a través del mismo canal de compra. Las localidades adquiridas en taquilla podrán gestionarse directamente en el teatro. Para cualquier incidencia, se puede contactar al correo electrónico jefedesala@teatrodelsoho.com, indicando localizador, nombre completo y teléfono de contacto.