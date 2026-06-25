Brisa Las Flores inaugura una nueva edición de Brisa en tu barrio con los conciertos de El Lere, Hannan Heredia y Bonaerense

La popular barriada de Las Flores se prepara para vivir una velada de música en directo el próximo sábado con la celebración de Brisa Las Flores, un evento que reunirá sobre el escenario tres propuestas musicales de estilos diversos en una cita pensada para el disfrute de vecinos y visitantes.

La programación arrancará a las 20:00 horas con la actuación de El Lere, quien abrirá una jornada marcada por la cercanía con el público y el ambiente festivo. El músico, compositor y contrabajista catalán afincado en Málaga, es conocido por su trayectoria dentro de Muchachito Bombo Infierno o Dry Martina. En la actualidad, lidera su propio proyecto en solitario, apostando por un estilo de pop/rock fresco en castellano.

Posteriormente, a las 21:20 horas, será el turno de Hannan Heredia, una de las voces más destacadas del panorama emergente malagueño. La cantautora fusiona los sonidos tradicionales de su tierra con un toque moderno y pegadizo. Su primer EP de estudio, titulado ‘Nagori’, es una oda a la nostalgia que mezcla elementos dulces, amargos y folclóricos de una forma muy personal.

La noche culminará, a partir de las 22:40 horas, con la actuación de Bonaerense. Esta banda de dream-pop y shoegaze despliega un sonido que combina la instrumentación oscura del post-punk de los 80 con la luminosidad de la voz de su vocalista argentina, Catalina. Ellos cerrarán una cita que promete convertirse en uno de los encuentros musicales más destacados del inicio del verano.

Brisa en tu barrio regresa con fuerza, con un cartel donde la variedad de estilos y tendencias musicales vuelven a ser la nota predominante. La presente edición contará con cinco ubicaciones y cinco fechas: 27 de junio en el Parque San Miguel (Las Flores), 4 de julio en el Auditorio Manolo Doña (Ciudad Jardín), 11 de julio en el Parque de la Higuereta (Churriana), 17 de julio en Playa Virginia (El Palo) y 18 de julio en Tabacalera (Huelin/Carretera de Cádiz).

Con esta iniciativa, la organización refuerza su apuesta por la programación cultural de calidad, promoviendo el talento artístico y generando nuevas oportunidades para disfrutar de la música en directo en un ambiente único.

Brisa Festival es una iniciativa solidaria a beneficio de Cruz Roja que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial de Málaga y el patrocinio principal de Málaga de Moda, Turismo Costa del Sol, Cervezas Victoria, Mini Automotor, Puerto de Málaga, Fundación Music for All, y CaixaBank como Partner Estratégico. Además, cuenta con Ingresse como Ticketing Partner y los patrocinios de Ricola, Burmar, Pesca España, Famadesa, Serconsa, Autocares Ríos, Montosa, Grupo Cabello y Go Rest. Con la colaboración de Muelle Uno y Europa FM como radio oficial del Festival. Diario Sur y El Español de Málaga, como Partners Media.