Blossom reabre sus puertas en el Museo de Málaga

El proyecto de interiorismo y diseño ha sido desarrollado por el estudio malagueño Lago Interioriza, que ha dotado al nuevo espacio de mayor amplitud, confort y elegancia. El restaurante contará con prácticamente el mismo número de comensales que en su anterior ubicación, pero con mejoras sustanciales: una bodega de gran nivel, una terraza con espectaculares vistas de Málaga y un mobiliario pensado para garantizar una experiencia de comodidad completa. En un futuro, el espacio tendrá capacidad para atender hasta 25 comensales.

Uno de los grandes atractivos de este nuevo espacio será su terraza panorámica, que regala una de las vistas más especiales de la ciudad: desde la frondosidad del Paseo del Parque hasta la majestuosidad de la Alcazaba de Málaga. Un escenario único para disfrutar la alta cocina con el Mediterráneo como telón de fondo, donde gastronomía, entorno y paisaje se funden en una experiencia inolvidable.

El nuevo horario será de martes a sábado en almuerzos y cenas, permaneciendo cerrado los domingos y lunes.

La reapertura supone un salto en la propuesta gastronómica del chef argentino, que presenta dos nuevos menús degustación:

Menú Esencia (9 pases), disponible únicamente en horario de almuerzos (140 €/pax, maridaje 85 €/pax). Una versión más breve, pero no menos intensa, que reúne los platos más emblemáticos del menú anterior. Condensa la personalidad culinaria de Schobert en un extracto fiel, que permite entender el carácter de Blossom sin necesidad de recorrer el viaje más largo.

Menú Confluencia (15 pases), disponible tanto en almuerzos como en cenas (220 €/pax, maridaje 110 €/pax). Hace referencia al encuentro de sabores, técnicas, experiencias y cultura general del chef. Un recorrido extenso y profundo, diseñado para mostrar la complejidad de su cocina, su nombre significa encuentro: de productos, de técnicas, de culturas y de emociones. Cada paso es un eslabón en una cadena que, al unirse, revela la historia completa.

Ambos menús reflejan la filosofía de Schobert: cocina contemporánea en constante evolución, donde la técnica y el producto local de temporada se convierten en relato gastronómico.

Con esta reapertura, Blossom reafirma su compromiso con Málaga y con sus comensales, ofreciendo una experiencia renovada que combina alta gastronomía y hospitalidad en un entorno privilegiado.