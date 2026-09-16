CULTURA MUSICAL

Blanca Paloma entrelaza tradición y vanguardia en "Trenza mía", su esperado álbum debut

La artista presenta un trabajo que fusiona flamenco, folclore mediterráneo, pop alternativo y electrónica, con la memoria, la identidad y las experiencias como hilo conductor

Redacción

Málaga |

Blanca Paloma publica "Trenza mía", un álbum debut construido junto a José Pablo Polo y concebido alrededor de la trenza como metáfora de todo aquello que somos: experiencias, vínculos y emociones que se entrelazan y transforman nuestra identidad.

El disco recorre distintos universos musicales, desde el flamenco y el folclore mediterráneo hasta la electrónica, el pop alternativo o la bachata, sin perder la identidad artística que caracteriza a la cantante.

Además, Blanca Paloma llevará este nuevo universo musical a Málaga este viernes 18 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en La Cochera Cabaret, donde el público podrá descubrir "Trenza mía" en directo.

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