Benalauría amplía su red de senderos

Este sendero nace en el aparcamiento de la zona de ‘El Pico’, desde donde es necesario abandonar el casco urbano por el camino del Frontón. La ruta se adentra en la frondosidad del bosque mediterráneo mixto, formado por especies arbóreas tales como el castaño, el alcornoque, la encina o el quejigo, en dirección al camino del Moril. Antes de llegar al mismo, encontraremos un área de descanso sobre una era, provista de bancos y mesas de madera, y realizaremos el primer vadeo del arroyo del Quemaillo.

La subida del Moril nos mostrará las trazas de un antiguo camino de herradura delimitado por grandes piedras que aún conserva en algunos de sus tramos el empedrado original que permitía y facilitaba tanto el paso de las personas hacia la vecina Benadalid como el transporte de materiales y alimentos a lomos de las bestias que servían a los arrieros. Una vez finalizado el camino del Moril, el sendero discurre por el camino de La Loma, que sirve de límite al término municipal de Benalauría con Benadalid. Desde este camino podremos disfrutar de unas vistas inmejorables del casco urbano de Benalauría.

La vuelta del sendero hacia el pueblo de Benalauría se realiza por el camino de La Bodeguilla, coincidiendo con el PR-A 236 Benadalid - Benalauría, a través del cual cruzaremos el arroyo del Quemaillo y llegaremos a Benalauría, pasando antes por el ‘olivo del descansadero’ y por un tramo de antiguo camino empedrado que ha resistido al paso del tiempo hasta llegar a nuestros días como una joya de la etnografía rural del valle del Genal.

Benalauría se sitúa en un enclave privilegiado por su riqueza paisajística y medioambiental, por lo que es el lugar ideal para adentrarse en los lugares más destacados del entorno a través su red de senderos, que están señalizados y homologados por la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo. En la zona de ‘El Pico’ se ubica un panel que resume estas rutas y, al inicio de cada una de ellas, se ofrece información detallada en paneles explicativos en los que se indica su distancia, el tiempo estimado de marcha, un plano de la zona, una definición del camino y su grado de dificultad atendiendo a parámetros como la severidad del medio natural, la necesidad de orientarse, posibles complicaciones en el desplazamiento o el esfuerzo requerido. Además, en el ‘El Pico’ también ha sido instalado un panel de la ruta urbana de Benalauría que hace un recorrido por los puntos de interés del municipio.