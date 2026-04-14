Benahavís celebra su Semana Cultural con una programación que une literatura, educación y artes escénicas

El Ayuntamiento de Benahavís, a través de su Delegación de Cultura, celebra una nueva edición de su ya consolidada Semana Cultural, una cita que gira en torno al 23 de abril, Día Internacional del Libro, y que reafirma el compromiso del municipio con el acceso a la cultura, la educación y el fomento de la lectura desde edades tempranas.

Desde sus inicios, esta iniciativa ha tenido como eje central la infancia y la comunidad educativa, combinando actividades lúdicas y formativas con acciones directas de impulso a la lectura. Entre ellas, destaca el reparto de libros gratuitos destinados a enriquecer las bibliotecas de aula del CEIP Daidín, así como la entrega de libros a los niños y niñas de 0 a 3 años de la Escuela Infantil «Torre Leonera», contribuyendo a crear un vínculo temprano con la lectura.

Programación de la Semana Cultural

La programación de este año se desarrollará a lo largo de varios días con propuestas que abarcan distintas disciplinas culturales y públicos:

El 22 de abril se inaugura la semana con la instalación de rayuelas educativas temáticas (dedicadas a la literatura, la música, la pintura y el Día del Libro) en espacios públicos como el Parque Daidín, el Parque Torre Leonera y el Parque Antonio García Ocón, acercando la cultura al entorno cotidiano de los más pequeños.

Los días 22 y 23 de abril, los alumnos de 5º y 6º de primaria del CEIP Daidín participarán en la charla-taller «¿Será como tú crees?», centrada en la prevención del consumo y las adicciones en adolescentes, una propuesta que combina educación y concienciación.

El 24 de abril tendrá lugar una sesión de la Escuela de Familias de Educación Emocional, reforzando el acompañamiento a padres y madres en el desarrollo emocional de sus hijos.

La programación cultural continuará el 25 de abril con el monólogo Morera for President, que aportará una mirada crítica y humorística a la actualidad, seguido el 26 de abril por la representación teatral infantil La Momia, pensada para el público familiar.

El 27 de abril, la semana incorpora también una dimensión internacional con la conferencia del historiador y arqueólogo Manuel J. Parodi-Álvarez, una propuesta orientada a la comunidad extranjera residente en el municipio.

Como cierre destacado, el 29 de abril se celebrará un encuentro literario con el autor galardonado con el Premio Planeta, Juan del Val, consolidando la Semana Cultural como un espacio que conecta la promoción de la lectura con figuras relevantes del panorama literario contemporáneo.

A través de esta programación, Benahavís continúa posicionándose como un municipio que entiende la cultura como un eje fundamental de desarrollo social, educativo y comunitario, integrando propuestas para todos los públicos en un entorno accesible y participativo.

Novedades y acceso a la programación

Entradas numeradas

Como novedad, todas las localidades serán numeradas, permitiendo al público elegir su asiento y mejorar su experiencia.

Tertulias literarias gratuitas

Las tertulias serán de acceso gratuito, aunque requerirán reserva previa a través de la plataforma habilitada.

Venta de entradas otoño–invierno

Disponible a partir del 1 de junio de 2026.

Bonificaciones (20% de descuento)

Menores de 25 años

Mayores de 65 años

Personas demandantes de empleo

Familias numerosas

Personas con discapacidad ≥33%

Información práctica

El tutorial para registro y compra de entradas está disponible en el perfil de Instagram del Ayuntamiento de Benahavís.