Barceló Marbella se suma a la tendencia bleisure en la Costa del Sol

Esta tendencia consiste en prolongar las estancias laborales para disfrutar del destino, incorporar momentos de ocio durante el viaje o incluso convertir los desplazamientos profesionales en experiencias más completas, donde el bienestar y la desconexión forman parte del propio itinerario.

Barceló Marbella se posiciona como uno de los destinos ideales en la Costa del Sol para conectar con un viajero que busca experiencias diferentes. Ubicado en una de las zonas residenciales más exclusivas de Marbella, el hotel combina tranquilidad, naturaleza mediterránea y unas instalaciones diseñadas tanto para el trabajo como para el descanso.





Espacios MICE que se adaptan a una nueva forma de viajar

Barceló Marbella cuenta con una sólida propuesta para el segmento MICE que se ha consolidado en los últimos años como uno de sus principales ejes estratégicos. El hotel dispone de más de 1.200 m² de espacios para reuniones y eventos, así como un centro de convenciones con capacidad para hasta 1.500 personas, adaptado a la celebración de congresos, incentivos y encuentros corporativos de gran formato.

Sus salones combinan versatilidad y confort en distintos ambientes: los espacios situados en la cuarta planta destacan por sus vistas al campo de golf de Guadalmina y a la montaña de La Concha, mientras que las salas de la planta principal se caracterizan por su amplitud y abundante luz natural, favoreciendo entornos de trabajo más agradables y productivos.

En este ecosistema ya consolidado, el hotel ha reforzado su posicionamiento hacia una experiencia más experiencial y alineada con las nuevas tendencias del turismo corporativo, incorporando espacios como La Carpa, un área exterior rodeada de vegetación tropical concebida para afterworks, networking y encuentros informales.

El bienestar como extensión del viaje de negocios

Más allá de su propuesta corporativa, el hotel refuerza el valor del tiempo libre como parte esencial de la experiencia del viajero. Su piscina premium, rodeada de palmeras y jardines mediterráneos, se convierte en un auténtico oasis donde desconectar tras una jornada de trabajo.

Este equilibrio entre productividad y descanso es precisamente lo que define el bleisure: la posibilidad de trabajar en entornos profesionales bien equipados y, al mismo tiempo, disfrutar del destino como si se tratara de un viaje de ocio.

Con la llegada del buen tiempo y el ambiente previo al verano en la Costa del Sol, Barceló Marbella se consolida como un enclave donde el viaje de negocios se transforma en una experiencia más amplia, flexible y conectada con el estilo de vida mediterráneo.