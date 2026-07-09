Azora y Naiz Homes adquieren el desarrollo de La Térmica para construir cerca de 600 viviendas en Málaga

Azora, gestora de inversiones alternativas líder a nivel internacional, y Naiz Homes, promotora inmobiliaria especializada en el desarrollo de proyectos residenciales de alto valor arquitectónico en ubicaciones estratégicas, han adquirido conjuntamente Nueva Marina Real Estate (NUMA), sociedad propietaria de las parcelas residenciales R3 y R5 del ámbito de La Térmica, uno de los desarrollos urbanísticos con mayor proyección de Málaga.

La operación, estructurada mediante una joint venture, permitirá impulsar el desarrollo de cerca de 600 viviendas en primera línea de playa, dentro de un ámbito que se ha consolidado como una de las principales áreas de transformación urbana de la capital malagueña.

Javier Rodríguez-Heredia, socio director de Azora, ha señalado: “Estamos muy satisfechos de asociarnos con Naiz Homes en un proyecto de regeneración urbana de gran impacto como este. Esta operación refuerza la apuesta de Azora por el mercado residencial español y, especialmente, por Málaga, una ciudad que destaca por su dinamismo, su capacidad de crecimiento y su consolidación como uno de los principales polos de atracción para la inversión y el desarrollo residencial”.

El desarrollo de La Térmica contempla una actuación de gran escala sobre los antiguos terrenos de la central térmica de Endesa, configurando un nuevo barrio que combinará diferentes usos, como residencial, hotelero, terciario y dotacional. El ámbito supera los 120.000 metros cuadrados edificables y prevé la construcción de más de 800 viviendas, además de otros equipamientos y servicios.

Con esta operación, asesorada por Colliers, Gómez-Acebo & Pombo y Garrigues, Azora refuerza su apuesta por el mercado residencial español y por proyectos de regeneración urbana de gran impacto, mientras que Naiz Homes consolida su posicionamiento como promotora especializada en desarrollos residenciales en algunos de los mercados con mayor dinamismo del país.

“Málaga se ha consolidado como uno de los grandes polos de inversión inmobiliaria de Europa y este proyecto es una muestra de la confianza que existe en el potencial de la ciudad. Afrontamos esta operación con la ambición de desarrollar un proyecto residencial que contribuya a la transformación de este nuevo ámbito urbano y tenga un impacto positivo en el desarrollo económico y social de Málaga”, ha afirmado Enaut Saiz, socio de Naiz Homes.

El proyecto contribuirá a la transformación del litoral oeste de Málaga, una de las zonas con mayor crecimiento de la ciudad y uno de los principales focos de atracción para la inversión inmobiliaria nacional e internacional.