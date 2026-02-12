El Ayuntamiento de Pizarra está llevando a cabo unos talleres dirigidos a los niños de 4º de Primaria del municipio

Ayer, 11 de febrero, Pizarra se sumó a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con una actividad promovida por la Concejalía de Igualdad y el CMIM del Ayuntamiento de Pizarra, dirigida al alumnado de 4º de Primaria de todos los centros escolares del municipio.

A través de actividades dinámicas y participativas, las niñas y niños descubren el papel fundamental de las mujeres científicas a lo largo de la historia y en la actualidad. Además, realizan experimentos científicos adaptados a su edad, combinando aprendizaje y diversión en un entorno lúdico e informativo.

Estos talleres fomentan la igualdad de oportunidades, el respeto, la integración y el trabajo compartido entre niñas y niños, transmitiendo un mensaje claro: la ciencia también es su espacio para ellas. Con esta iniciativa se busca despertar vocaciones científicas desde edades tempranas en un espacio de desarrollo vocacional igualitario y visibilizar referentes femeninos que inspiren a las nuevas generaciones.

Desde el Ayuntamiento de Pizarra siguen apostando por actividades que promueven valores de igualdad y que contribuyen a construir una sociedad más justa e inclusiva.