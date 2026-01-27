Audi Safamotor presenta en Málaga el nuevo Audi Q3 en una experiencia exclusiva Candlelight

Audi Safamotor celebró el pasado jueves el lanzamiento del nuevo Audi Q3, un SUV clave dentro de la gama Audi, en una experiencia exclusiva para clientes e invitados que combinó presentación de producto, cóctel y un concierto Candlelight en directo. El evento tuvo lugar en el concesionario Audi en Málaga, ubicado en la Avenida de Velázquez 468, y reunió a un público selecto en un entorno cuidadosamente diseñado para transmitir los valores de la marca.

El nuevo Audi Q3 fue el gran protagonista de la velada. Este modelo refuerza el equilibrio entre diseño, tecnología y versatilidad, consolidándose como una de las grandes apuestas de Audi dentro del segmento SUV. Durante la presentación, los asistentes pudieron conocer de cerca sus principales novedades y su evolución respecto a la generación anterior, con mejoras visibles en el diseño exterior y un interior más digitalizado. La electrificación, uno de los pilares estratégicos de la marca, también tuvo un papel destacado gracias a la versión Q3 e-hybrid, con etiqueta 0 y una autonomía eléctrica de hasta 119 km, que refuerza el compromiso de Audi con una movilidad más eficiente sin renunciar a las prestaciones y el carácter premium del modelo.

La experiencia del evento comenzó con la recepción de los invitados en un ambiente elegante y cuidado al detalle, en un espacio diseñado para poner el nuevo Audi Q3 en el centro. A lo largo de la velada, el Experto en Producto de Audi realizó una presentación del modelo, permitiendo a los asistentes descubrir de cerca sus principales novedades frente a la generación anterior.

Como elemento diferencial, el evento incorporó una experiencia Candlelight con un cuarteto de cuerda en directo. Este formato, que actualmente es tendencia y ha tenido muy buena acogida en diferentes partes del país, permitió a Audi Safamotor unir la presentación de una gran novedad de producto con un concepto cultural y experiencial de plena actualidad. El repertorio incluyó piezas de artistas como Coldplay y Ed Sheeran, además de bandas sonoras de Hans Zimmer, creando una atmósfera íntima y sofisticada a la luz de las velas que elevó el lanzamiento del nuevo Audi Q3 y lo convirtió en una experiencia memorable para los asistentes.

“Queríamos presentar el nuevo Audi Q3 de una forma diferente, creando una experiencia que conectara con el cliente desde la emoción, sin perder el foco en el producto, y haciendo de la luz el hilo conductor: desde la tecnología de iluminación Audi hasta la magia de Candlelight.” – Responsable de marketing.

Con iniciativas como esta, Audi Safamotor reafirma su compromiso por ofrecer experiencias exclusivas que conecten con el cliente desde la emoción, sin perder el foco en lo más importante: el producto, su innovación y el valor diferencial de Audi.