ATA advierte de que más de 200.000 autónomos andaluces pagarán 135€ más de cuota al mes en 2026

Sube un 42% la base de cotización (de 1.000€ a 1.424€) desde enero de 2026 a los más de 400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios que tengan rendimientos próximos a 1.000€/mes. Es una salvajada que costará 1.620€ al año adicionales a cada uno de estos autónomos. En Andalucía, hablamos de más de 200.000 autónomos”, ha declarado Rafael Amor, presidente de ATA Andalucía.

La Disposición Transitoria 7 del RDL 13/2022 de 26 de julio fijaba una transitoriedad. En 2023 la base mínima era de 1.000€ para estos colectivos, en 2024 y 2025 se tenía que fijar en Presupuestos. Sin embargo, al no haber presupuestos, ni tampoco en 2026, la base mínima debería seguir congelada en esos 1.000€. “Los autónomos no pueden pagar la incompetencia del Gobierno en sacar adelante unos Presupuestos”, ha asegurado Amor.

Si la orden que sube las bases mínimas para autónomos y colaboradores no se modifica podremos encontrar casos como que en un negocio familiar, el autónomo principal tenga una base media de 1000€ (la que declara el 60% de autónomos) y su cónyuge que colabora y no es el autónomo principal tiene una base de 1.424€ mes. El autónomo principal pagará de cuota 300€ y el o la autónoma colaboradora 435€.

En España hay más 3.400.000 de los cuales unos 1.200.000 son societarios o colaboradores de autónomos, esta cifra, en Andalucía supera las 200.000 personas.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados, ya hemos hablado con varios Grupos Parlamentarios para parar esta salvajada y buscar solución inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026”, ha añadido el presidente de ATA Andalucía. “El Gobierno también puede, si quiere, elaborar una norma con rango de Ley que evite este sablazo a estos autónomos”.