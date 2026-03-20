La Asociación Española Contra el Cáncer presenta en Volare Room Marbella la cuarta edición de la Fiesta de la Primavera

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Marbella, Santiago Gómez-Villares y la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Marbella, Isabel Cintado, acompañados por Bárbara Moro, gerente de la discoteca Volare Room Marbella han presentado esta mañana la cuarta edición de la Fiesta de la Primavera Contra el Cáncer, que tendrá lugar el 18 de abril en la discoteca, desde las 17:00 hasta las 00:00h. El Ayuntamiento de Marbella colabora habitualmente en todas las iniciativas de la Asociación Española Contra el Cáncer y, en esta edición, ha vuelto a ceder espacios publicitarios, estáticos y digitales, para la difusión de este evento solidario, el tercero en importancia de Marbella, tras la Cena de Gala en el mes de agosto y la Marea Rosa en noviembre que se realiza con motivo de la campaña de prevención del cáncer de mama. Por parte de la sede local de la Asociación Española Contra el Cáncer, también han acudido la vicepresidenta Setareh Mohregi y los vocales, Tamara Bastida, Francisco Sánchez y María Matías.

El presidente de la sede local de Marbella, Santiago Gómez-Villares ha destacado la importancia que tiene este evento para poder ayudar a los pacientes de cáncer y ha hecho un llamamiento a las empresas que quieran colaborar como patrocinadores. “Cada año, la Fiesta de la Primavera se convierte en un recordatorio de la enorme fuerza que tiene la solidaridad en Marbella. Gracias a este evento, podemos seguir ampliando nuestros programas de apoyo gratuito para pacientes con cáncer y sus familias, que son el centro de nuestra misión. Quiero invitar a toda la ciudadanía a participar y a disfrutar de una jornada que combina diversión y compromiso social. Y, por supuesto, animo a las empresas de Marbella a sumarse como patrocinadoras: su apoyo es fundamental para que podamos llegar cada vez a más personas.

La diversión está asegurada en la Fiesta de la Primavera. Está enfocada hacia un público objetivo más joven, por eso se ha organizado una fiesta cien por cien ochentera con la participación de Los Calvin, que tocarán en directo versiones de los principales temas de la época y cerrará el DJ de la Discoteca Volare Room Marbella. Empresas como Dils Lucas Fox, Riversa, El Esplendor San Pedro; Cirumed Clinic; Cobo & Blazquez Lawfirm; NH San Pedro de Alcántara; Gilmar; Hotel Lima; Hotel Monkinet; Plaza del Mar Investiment; Terrazas del Lago; Angal Truck Málaga; Lucas Fox o Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia se han sumado también para mostrar su apoyo al trabajo que se realiza desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Marbella.

La Fiesta de Primavera va a tener una capacidad para 700 personas y un precio de 35€ la entrada, con una consumición incluida y la posibilidad de ganar magníficos premios, con la numeración de la entrada, como un magnífico reloj donado por Gómez & Molina Joyeros. La organización tiene prevista también una rifa con extraordinarios regalos a los que se podrá optar comprando papeletas al precio de 5€. Entre los premios destacan bonos de Puente Romano, Higueron Marbella Golf Resort, Cupra, Mamma Mía, estancias en hoteles, circuitos de Spa o productos de belleza, entre otros. Las entradas ya están a la venta en la sede de Marbella (Avda. del Mar, nº5), en horario de 8:30h a 16:00h y en Volare Room Marbella.