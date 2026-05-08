La Asociación Española contra el Cáncer moviliza a la sociedad en Málaga para impulsar la investigación y una atención más humana frente al cáncer

El cáncer continúa siendo, a nivel global, el problema sociosanitario más importante del mundo, ya que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres lo padecerán a lo largo de su vida.

Ante esta realidad, la Asociación Española contra el Cáncer, que busca reducir el impacto del cáncer en España, vuelve a apelar a la implicación de toda la sociedad a través de una de sus iniciativas más representativas, el día de la Cuestación. Hoy, jueves 7 de mayo, la Asociación sale a la calle junto a pacientes, voluntariado y socios/as para pedir la colaboración y la implicación de toda la sociedad para seguir avanzando en investigación oncológica, con el objetivo de alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030, y reforzar la atención integral a las personas afectadas por la enfermedad y sus familias.

Bajo el lema ‘Cuando paras, nos movemos contra el cáncer’, la campaña pone el foco en el valor de un gesto, pararse frente a una hucha o mesa de la Asociación, que, aunque parezca un gesto pequeño, activa un movimiento colectivo capaz de impulsar la investigación, mejorar la atención y generar esperanza.

La cuestación de este año contará con 231 mesas repartidas por 53 municipios de toda la provincia de Málaga, lo que supone un récord de participación, en las que más de 500 voluntarios y colaboradores atenderán a todas las personas que quieran sumarse a la causa aportando sus donativos, a través de huchas físicas, TPV, dispositivos móviles o a través de la hucha digital: https://mihucha.contraelcancer.es/campaigns/hucha-malaga. En la cita del año pasado se recaudaron casi cien mil euros en la provincia de Málaga.

“La sociedad malagueña siempre nos ha impulsado para movernos contra el cáncer y seguro que este 7 de mayo vamos a contar de nuevo con su implicación. El cáncer es una causa que nos interpela a todos porque forma parte de nuestra sociedad y de nuestras vidas. Frente a esta realidad vamos a dar una respuesta de todos contra el cáncer en Málaga” afirmaba Juan Carlos Martín, presidente de la Asociación en Málaga.

En la ciudad de Málaga la ciudadanía encontrará mesas de la Asociación Española Contra el Cáncer, en otras ubicaciones, en lugares céntricos y con gran afluencia de personas como: centros comerciales, hospitales, cofradías y en las principales calles y plazas de la ciudad.

La mesa central se ha ubicado en la Plaza de la Constitución gracias a la colaboración de la Armada Española, y ha contado con la presencia de Javier Salas, subdelegado del Gobierno en Málaga; Carlos Bautista, delegado de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Málaga; Mar Torres, concejala del Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Málaga; Francisco José Domínguez, diputado delegado del Tercer Sector de la Diputación Provincial; María Salomé Hidalgo, diputada delegada de Contratación y Atención al Municipio de la Diputación Provincial; Pablo Ramón Murga, comandante Naval de Málaga; Melissa García, coordinadora de la Unidad Oncohematológica CIMO de Ibima y premio nacional de investigación y Sonia Carbonell, paciente de cáncer. Por parte de la Asociación Española Contra el Cáncer ha estado presente Juan Carlos Martín, presidente provincial; Francisco Belmonte, vicepresidente provincial y Carmen Litrán, gerente provincial de Málaga. Más tarde, en la mesa de Protección Civil, pudo estar también Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, que no quiso perder la oportunidad de mostrar su apoyo a la Asociación y sus voluntarios.

Cada aportación que se realice durante el día de la Cuestación ayuda a sostener el cuidado integral que la Asociación Española contra el Cáncer ofrece de manera gratuita a pacientes y familiares afectados por la enfermedad.

La mayor red de investigación oncológica busca el 70% de supervivencia para 2030

Más de 3.000 investigadores e investigadoras trabajan cada día con el apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer para mejorar la calidad de vida de los pacientes y contribuir a alcanzar nuestro objetivo de superar el 70% de supervivencia en 2030. Supone la mayor red de investigación de cáncer a nivel nacional, que se distribuye en 160 instituciones localizadas en 38 provincias españolas. La Asociación Española contra el Cáncer es la entidad social y privada que más fondos destina al cáncer en España: 157 millones de euros para 792 proyectos de investigación en curso. Uno de sus principales objetivos es impulsar investigaciones que abarquen todas las fases de la enfermedad, por lo que apoya tanto a grandes proyectos e investigadores de referencia como a jóvenes en etapas predoctorales y posdoctorales.

Para superar el 70% de supervivencia en 2030, la Asociación también promueve la investigación de tumores de baja supervivencia o poco frecuentes, a la que destina más de 58,7 millones de euros. Asimismo, en 2025 lanzó una nueva convocatoria de Ayudas en biología y medicina de prevención, destinadas a la prevención de la enfermedad.

Desde su creación, lleva más de 50 años impulsando la investigación oncológica en España.

“En la provincia de Málaga se desarrollan actualmente 15 proyectos por un importe superior a 1.962.000€ y la Asociación en Málaga dedicó más de 810.000 euros en 2025 a la investigación, cifra que se incrementa casi hasta los 3 millones de euros si tenemos en cuenta los últimos cinco años. Cada gesto, cada vez que este 7 de mayo nos paremos, impulsaremos un nuevo paso para alcanzar el 70% de supervivencia frente al cáncer en 2030” señala el presidente provincial, Juan Carlos Martín.

Una atención más humana e integral

Humanizar la atención oncológica no solo consiste en tratar la enfermedad desde el punto de vista médico, sino también ofrecer una respuesta más cercana, humana e integral, capaz de entender todas las necesidades que surgen a lo largo de la enfermedad: clínicas, emocionales, físicas, sociales y de acompañamiento.

Entre las acciones concretas que desarrolla la Asociación para hacer más amable los procesos, se encuentra la creación de entornos asistenciales más accesibles, dar voz a los pacientes y sus familias en las decisiones que les afectan de manera directa y cuidar también a quienes cuidan.

“En la provincia de Málaga la Asociación impulsa servicios gratuitos de atención psicológica, atención social, apoyo y acompañamiento de los voluntarios, logopedia, préstamo de material ortoprotésico, programas para dejar de fumar, pisos residencia, nutrición o fisioterapia. Durante 2025 atendimos a 2.777 personas a las que se impartieron más de 16.000 sesiones de servicios. La Asociación impulsa un modelo de atención más humana e integral con equidad en el territorio para hacer frente al cáncer”, destaca Juan Carlos Martín.

En 2025, la Asociación Española contra el cáncer atendió en toda España a un total de 170.000 personas afectadas por la enfermedad, a través de los diferentes canales de atención: digital, presencial y telefónico. A través del teléfono gratuito 900 100 036, la Asociación atiende a pacientes y familiares afectados por la enfermedad durante las 24 horas del día los 365 días del año.

Del total de intervenciones de la Asociación, más de 100.000 servicios fueron dirigidas a ofrecer apoyo y acompañamiento a pacientes y familiares; más de 55.000, a cubrir necesidades psicológicas; más de 35.000, a necesidades sociales; y más de 14.000, a médico-sanitarias.

La Asociación Española Contra el Cáncer tiene presencia en 14 localidades de la provincia de Málaga. Se puede contactar con la Asociación a través del 952-256195.