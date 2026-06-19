Así es Bonbonniere: el local imprescindible de las noches del verano costasoleño

La antigua discoteca de Olivia Valere ha sufrido una profunda transformación (la inversión total supera los 15 millones de euros) para convertirse en un increíble local de más de 2.150 m² que mantiene su atmósfera oriental, pero dotada ahora de monumentales líneas brutalistas, donde los mejores DJ del house y la música electrónica pondrán a bailar a los noctámbulos que saben que Bonbonniere es el place to be del verano. Lujo, sofisticación y música como nunca se había visto en Marbella. Y nace fruto de la colaboración del creador de la marca, el empresario británico Joe Fournier, y Mandala Group, el grupo de hospitality más fuerte de Latinoamérica.

Un palacio andalusí para la nueva reina de la noche

Un emblema como Bonbonniere necesitaba un auténtico templo a la altura del concepto. Y por ello, se eligió el sitio más especial de Marbella: el antiguo Palacio de Babilonia, un enclave de inspiración oriental que, tras su remodelación, conserva su encanto a la vez que respira la icónica esencia del nuevo sello.

Fruto de esa apuesta por el diseño más vanguardista y la atmósfera más cuidada, Bonbonniere cuenta con diferentes y monumentales espacios; dos serán los más codiciados: el primero, su preciosa terraza, donde ya se encuentra operativo su restaurante, con una escogida oferta culinaria y mixológica; el segundo, qué duda cabe, su sala interior, con una enorme pista de baile con los equipos de sonido más innovadores, reservados para los VIP, barras y una cabina donde los DJ que llenan estadios en todo el mundo sorprenderán a su cuidada clientela.

Cada detalle, desde la cuidada iluminación, la decoración y el interiorismo, ha sido perfilado con mimo. Por supuesto, el staff también. Perfecto conocedor de la noche marbellí y de la atmósfera tan única que se crea en las diferentes sedes de Bonbonniere, su personal trae hasta Marbella el sello del mejor servicio para gestar ese mood tan singular cada noche. Sus camareros, el personal de seguridad, los bailarines y performers… todos conforman Bonbonniere y sus noches sin fin y ponen su energía en ello.

Put your hands up: los maestros de la electrónica recalan en Bonbonniere

El cartel de DJs que pasarán por Bonbonniere reúne a algunas de las figuras más destacadas de la escena electrónica internacional. Conviene, por tanto, reservar espacio en la agenda para disfrutar en directo de nombres como Agents of Time, el dúo italiano que conquistó al público en Tomorrowland Winter; Artbat, que en mayo de 2024 agotó las entradas del primer gran concierto de música electrónica celebrado en el estadio Santiago Bernabéu; Carlita, sensación en festivales como Coachella y Burning Man gracias a su personal mezcla de electrónica y sonidos folclóricos; o Diplo, uno de los productores y DJs más influyentes del mundo, tanto por su trayectoria en solitario como por proyectos como LSD, Silk City y Jack Ü.

El programa se completará con Hugel, referente internacional del latin y afro house; Kaz James, uno de los nombres imprescindibles de la escena house australiana; Seth Troxler, habitual cabeza de cartel en festivales de referencia como Glastonbury, Movement o Sónar; y Vintage Culture, situado entre los DJs más prestigiosos del planeta y responsable de numerosos éxitos virales que acumulan millones de reproducciones. Basta echar un vistazo a su espectacular line up para ver la magnitud de los artistas confirmados.