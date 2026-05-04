CULTURA

La artista mARLó y Diego DÁMbra charlarán este jueves en Uppery Club

El evento concentra en un único espacio arte contemporáneo, mundo del motor y networking de primer nivel. La presentación incluye una conversación pública entre mARLò y Diego D'Ambra sobre el proceso, la decisión y el significado del proyecto —una conversación que el mundo del racing rara vez tiene.

Isabel Naranjo

Malaga |

Charla
La artista mARLó y Diego DÁMbra charlarán este jueves en Uppery Club | www.ondacero.es

El motorsport tiene uno de los lenguajes visuales más cerrados de cualquier industria: funcional, técnico, masculino en su propia arquitectura. Los colores obedecen a los patrocinadores. Las líneas obedecen a la aerodinámica. El orden visual es, ante todo, un orden de poder. mARLò no entra en ese espacio para adaptarse. Entra para alterarlo. Su intervención sobre la Radical SR3 XXR no es decoración. Es una colisión de lenguajes. La Furia Cromática no añade belleza al vehículo. Introduce una perturbación. El piloto Diego D'Ambra eligió competir con esta livery sin modificar ni negociar el lenguaje de mARLò. En el contexto del motorsport, esa decisión tiene un peso simbólico y político concreto.

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