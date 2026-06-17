ESTUDIO

Andalucía, la región española donde más tarde se empieza la siesta

La siesta sigue siendo una de las tradiciones de descanso más arraigadas en España, aunque no siempre se practica de acuerdo con las recomendaciones habituales ni responde a una rutina planificada. Así lo revela el estudio sobre los hábitos de siesta en España realizado por easyHotel, la cadena de hoteles funcionales, que ha analizado cómo, cuándo y dónde descansan los españoles durante el día.

Isabel Naranjo

Malaga |

Soles
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Según el estudio, el 86% de los españoles se echa siestas más largas de lo recomendado, superando los 20 minutos. Además, la siesta sigue siendo, en gran medida, un hábito espontáneo en España, ya que el 55% de los encuestados afirma que la realiza sin haberla planificado previamente, como una pausa que surge de manera natural dentro de su rutina diaria.

En Andalucía, la siesta es mucho más que un hábito: forma parte del ritmo de vida. Un 19% de los andaluces afirma echarse la siesta todos o casi todos los días, lo que convierte a Andalucía en la segunda región de España con mayor frecuencia de siestas diarias, solo por detrás de Murcia, mientras que la media nacional se sitúa en el 14%.

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