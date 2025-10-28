Andalucía Management 2025 reunirá a expertos en liderazgo emocional, IA, sostenibilidad, geopolítica y economía para impulsar el tejido empresarial andaluz

El próximo jueves 20 de noviembre, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga volverá a ser el epicentro del liderazgo y la estrategia empresarial con una nueva edición de Andalucía Management, consolidado como el mayor encuentro empresarial de Andalucía. Con más de 590 directivos y empresarios de 375 empresas inscritas, el encuentro se perfila como una jornada de referencia para analizar las claves que marcarán el futuro de la empresa andaluza en materia de inteligencia artificial, sostenibilidad, liderazgo, geopolítica y economía.

La jornada comenzará con la intervención de Inma Puig, psicóloga clínica, ex responsable de Psicología del FC Barcelona y consultora en El Celler de Can Roca, quien reflexionará sobre la importancia de los vínculos auténticos, la escucha activa y la comprensión de las emociones para crear organizaciones equilibradas y sostenibles.

El segundo ponente será Lasse Rouhiainen, autor bestseller y experto en inteligencia artificial, que presentará estrategias prácticas para integrar sus herramientas en procesos diarios y obtener ventajas competitivas tangibles.

A continuación, Rafael Dezcallar, embajador de España en Alemania, China y Etiopía, analizará el nuevo orden internacional, la rivalidad estratégica y sus implicaciones económicas, militares, tecnológicas e ideológicas.

El experto en sostenibilidad Gonzalo Delacámara, director académico en IE University, mostrará cómo las empresas pueden liderar la transformación hacia modelos de negocio sostenibles que generen valor económico, social y ambiental en un contexto global cada vez más exigente.

Contaremos también con Ignacio Osborne, consejero de Savencia y expresidente de Osborne, que compartirá un enfoque optimista basado en más de 250 años de historia empresarial familiar, reflexionará sobre el presente y el futuro en un entorno geopolítico complejo, invitando a la cooperación como motor de progreso.

La jornada matinal concluirá con la entrega de los Premios Andalucía Management, que reconocen a empresas destacadas por su contribución social y económica, continuidad empresarial y capacidad de innovación.

Tras el almuerzo, se incorporará Inés Torremocha, coach ejecutiva experta en ventas, quien presentará su “FÓRMULA de la TransformACCIÓN” para maximizar el éxito y el bienestar profesional en entornos competitivos.

Por su parte, José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores, abordará los desafíos estructurales y las oportunidades para el crecimiento sostenible en un mundo interconectado.

El evento finalizará con la intervención de Fabián C. Barrio, escritor, empresario y viajero, el cual invitará a reflexionar sobre el mundo actual a través de la filosofía griega, aportando ideas prácticas y motivadoras para la vida personal y profesional.

Andalucía Management 2025 cuenta con el patrocinio de entidades como Solunion, Cajamar, Andalucía TRADE, Diglo, Sage, TREICO Grupo Manolet, Orange, BCD Travel y MAPFRE, y la colaboración de Ciudad de Málaga, ESIC University - EIG Education y Diputación Provincial de Málaga. Los medios de comunicación oficiales son Málaga Hoy y Onda Cero.

